ABC: при иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА

При иранском ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 БПЛА, запущенных преимущественно с территории Ирана. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
«По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана», —
Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. Они долетят до цели через несколько часов, пишет Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к противостоянию и в этом ему поможет Вашингтон. Сейчас иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании. Турция и Иордания закрыли воздушное пространство из-за угрозы. Иран пригрозил странам, которые поддержат Израиль.
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