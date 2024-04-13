ABC: при иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА

14 апреля 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем При иранском ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 БПЛА, запущенных преимущественно с территории Ирана. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники. «По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана», — пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. Они долетят до цели через несколько часов, пишет Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к противостоянию и в этом ему поможет Вашингтон. Сейчас иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании. Турция и Иордания закрыли воздушное пространство из-за угрозы. Иран пригрозил странам, которые поддержат Израиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При иранском ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 БПЛА, запущенных преимущественно с территории Ирана. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники. «По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана», — пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. Иран нанес удар беспилотниками по Израилю. Они долетят до цели через несколько часов, пишет Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к противостоянию и в этом ему поможет Вашингтон. Сейчас иранские дроны приближаются к воздушному пространству Иордании. Турция и Иордания закрыли воздушное пространство из-за угрозы. Иран пригрозил странам, которые поддержат Израиль.