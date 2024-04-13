13 апреля 2024

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Биньямин Нетаньяху. stock, нетаньяху биньямин,  stock
Премьер-министр Израиля проводит заседание кабинета военных действий Фото:

Сейчас в штабе минобороны в Тель-Авиве проходит заседание узкого кабинета военных действий. Его проводит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в канцелярии.

«Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны … в Тель-Авиве», — написано в сообщении. Оно проходит в комплексе «Кирия».

Оно созвано из-за начала атаки Ирана на Израиль. Сейчас к ним запущено несколько десятков дронов.

Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.

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Сейчас в штабе минобороны в Тель-Авиве проходит заседание узкого кабинета военных действий. Его проводит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в канцелярии. «Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны … в Тель-Авиве», — написано в сообщении. Оно проходит в комплексе «Кирия». Оно созвано из-за начала атаки Ирана на Израиль. Сейчас к ним запущено несколько десятков дронов. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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