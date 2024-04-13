Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

14 апреля 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Израиля проводит заседание кабинета военных действий Фото: U.S. Department of State Сейчас в штабе минобороны в Тель-Авиве проходит заседание узкого кабинета военных действий. Его проводит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в канцелярии. «Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны … в Тель-Авиве», — написано в сообщении. Оно проходит в комплексе «Кирия». Оно созвано из-за начала атаки Ирана на Израиль. Сейчас к ним запущено несколько десятков дронов. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас в штабе минобороны в Тель-Авиве проходит заседание узкого кабинета военных действий. Его проводит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в канцелярии. «Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны … в Тель-Авиве», — написано в сообщении. Оно проходит в комплексе «Кирия». Оно созвано из-за начала атаки Ирана на Израиль. Сейчас к ним запущено несколько десятков дронов. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.