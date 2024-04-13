Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

Сейчас в штабе минобороны в Тель-Авиве проходит заседание узкого кабинета военных действий. Его проводит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в канцелярии.
«Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны … в Тель-Авиве», — написано в сообщении. Оно проходит в комплексе «Кирия».
Оно созвано из-за начала атаки Ирана на Израиль. Сейчас к ним запущено несколько десятков дронов.
Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака.
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