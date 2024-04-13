13 апреля 2024

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

«В интервью IRNA информированный источник сообщил о запуске первой партии баллистических ракет #Iran по целям в глубине оккупированных территорий», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х.

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь цели через несколько часов. При иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА, пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники. «В интервью IRNA информированный источник сообщил о запуске первой партии баллистических ракет #Iran по целям в глубине оккупированных территорий», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь цели через несколько часов. При иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА, пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...