Армия и оружие Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля 14 апреля 2024 в 02:56 Размер текста - 17 + новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники. «В интервью IRNA информированный источник сообщил о запуске первой партии баллистических ракет #Iran по целям в глубине оккупированных территорий», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь цели через несколько часов. При иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА, пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники. «В интервью IRNA информированный источник сообщил о запуске первой партии баллистических ракет #Iran по целям в глубине оккупированных территорий», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь цели через несколько часов. При иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА, пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям