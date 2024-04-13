Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.
«В интервью IRNA информированный источник сообщил о запуске первой партии баллистических ракет #Iran по целям в глубине оккупированных территорий», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х.
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь цели через несколько часов. При иранском ударе по Израилю будет задействовано до 500 БПЛА, пишет ABC News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Вашингтона. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль.
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