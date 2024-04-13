NBC: США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль

14 апреля 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена предполагает, что в Израиль будет запущено от 400 до 500 иранских дронов Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Администрацией президента США Джо Байдена организована подготовка к иранскому «крупному нападению» на Израиль. По словам чиновников, целями будут объекты правительства. «Администрация президента США Джо Байдена готовится к крупному нападению Ирана на Израиль. Их целями будут являться объекты правительства», пишет NBC NEWS со ссылкой на американских чиновников. Официальные лица США предполагают, что будет запущено от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Сейчас Америка и Израиль тесно координируют действия по защите еврейского государства. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака. В связи с этими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрацией президента США Джо Байдена организована подготовка к иранскому «крупному нападению» на Израиль. По словам чиновников, целями будут объекты правительства. «Администрация президента США Джо Байдена готовится к крупному нападению Ирана на Израиль. Их целями будут являться объекты правительства», пишет NBC NEWS со ссылкой на американских чиновников. Официальные лица США предполагают, что будет запущено от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Сейчас Америка и Израиль тесно координируют действия по защите еврейского государства. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. В ближайшее время должна начаться ракетная атака. В связи с этими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий.