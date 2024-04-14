Как страны отреагировали на иранскую атаку на Израиль

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил атаку Ирана на Израиль

Египет обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Они могут достичь Израиля через несколько часов. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль. Подробнее о реакции запада на атаку — в материале URA.RU.

Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль

В заявлении, опубликованном на странице премьер-министра Великобритании в социальной сети X, Риши Сунак осудил атаку Ирана на Израиль. Он подчеркнул, что его страна вместе с союзниками активно работает над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации конфликта

В МИД Франции осудили атаки Ирана на Израиль

Глава МИД Франции Стефан Сежурне также осудил атаку Ирана на Израиль. По его мнению, такие действия Ирана приводят к новому уровню дестабилизации и увеличивают риск военной эскалации. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Египет выразил обеспокоенность из-за эскалации между Ираном и Израилем

Египет глубоко обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем, передает РИА Новости. Также МИД страны и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе.

Боррель осудил атаку Ирана на Израиль

Также иранскую атаку на Израиль осудил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В соцсети Х он назвал ее «беспрецедентной эскалацией» и «серьезной угрозой региональной безопасности».

Реакция ООН

Удар Ирана по Израилю является самообороной, предусмотренной Уставом ООН. США должны оставаться в стороне. Об этом заявило иранское постпредство, передает ТАСС.

Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку. Об этом говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X.