13 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане продолжает нарастать

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В МЧС предупреждали, что пик паводка в городе придется на 14—15 апреля
В МЧС предупреждали, что пик паводка в городе придется на 14—15 апреля Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На территории Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает нарастать. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в областном центре.

«Уровень Тобола в Кургане к 04:00 составляет 456 см (в 00:00 было 430)», — указано на портале электронного сервиса. В зоне риска остается территория близлежащих населенных пунктов.

В селах у областного центра проводят превентивную эвакуацию населения. Специалисты МЧС разворачивают на городской набережной защитные водоналивные дамбы. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На территории Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает нарастать. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в областном центре. «Уровень Тобола в Кургане к 04:00 составляет 456 см (в 00:00 было 430)», — указано на портале электронного сервиса. В зоне риска остается территория близлежащих населенных пунктов. В селах у областного центра проводят превентивную эвакуацию населения. Специалисты МЧС разворачивают на городской набережной защитные водоналивные дамбы. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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