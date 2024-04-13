Уровень Тобола в Кургане продолжает нарастать

В МЧС предупреждали, что пик паводка в городе придется на 14—15 апреля
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На территории Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает нарастать. Об этом свидетельствуют данные гидропоста в областном центре.
«Уровень Тобола в Кургане к 04:00 составляет 456 см (в 00:00 было 430)», — указано на портале электронного сервиса. В зоне риска остается территория близлежащих населенных пунктов.
В селах у областного центра проводят превентивную эвакуацию населения. Специалисты МЧС разворачивают на городской набережной защитные водоналивные дамбы. Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.
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