Израиль запросил срочного заседания СБ ООН из-за атак Ирана

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новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на письмо постпреда.

«Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан пишет письмо своему мальтийскому коллеге, который в настоящее время возглавляет Совет Безопасности ООН, с просьбой к высшему органу «немедленно созвать заседание Совета Безопасности, чтобы недвусмысленно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по назначению КСИР как террористическая организация» — говорится в сообщении.

Постпред Израиля Гилад Эрдан считает, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили оборонительные операции ЦАХАЛа из-за ракетной атаки из Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишет портал Ynet со ссылкой на представителя местных властей.

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Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на письмо постпреда. «Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан пишет письмо своему мальтийскому коллеге, который в настоящее время возглавляет Совет Безопасности ООН, с просьбой к высшему органу «немедленно созвать заседание Совета Безопасности, чтобы недвусмысленно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по назначению КСИР как террористическая организация» — говорится в сообщении. Постпред Израиля Гилад Эрдан считает, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили оборонительные операции ЦАХАЛа из-за ракетной атаки из Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишет портал Ynet со ссылкой на представителя местных властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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