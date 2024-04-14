Израиль запросил срочного заседания СБ ООН из-за атак Ирана

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на письмо постпреда.
«Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан пишет письмо своему мальтийскому коллеге, который в настоящее время возглавляет Совет Безопасности ООН, с просьбой к высшему органу «немедленно созвать заседание Совета Безопасности, чтобы недвусмысленно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по назначению КСИР как террористическая организация» —
Постпред Израиля Гилад Эрдан считает, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили оборонительные операции ЦАХАЛа из-за ракетной атаки из Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишет портал Ynet со ссылкой на представителя местных властей.
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