Постпред Израиля грубо обратился к генсеку ООН из-за атак Ирана

Постпред Израиля Эрдан потребовал от ООН осудить атаки Тегерана
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Презентация юбилейной медали к 90-летию Свердловской области. Екатеринбург, чиновник, указательный палец вверх, руки
Постпред Израиля Эрдан обратился к генсеку ООН с призывом осудить действия Ирана Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Со словами осуждения касательно атаки иранскими БПЛА он эмоционально обратился в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призывая отреагировать на нее.

«Иран нарушил Устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваш голос? Где ваше осуждение? Проснитесь!», — написал в соцсети постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, обращаясь к генсеку организации Антониу Гутерришу.

Эрдан подчернул, что Иран нарушил Устав ООН и призвал осудить его действия. 14 апреля портал Ynet сообщил, что Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ».

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Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Со словами осуждения касательно атаки иранскими БПЛА он эмоционально обратился в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призывая отреагировать на нее. «Иран нарушил Устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваш голос? Где ваше осуждение? Проснитесь!», — написал в соцсети постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, обращаясь к генсеку организации Антониу Гутерришу. Эрдан подчернул, что Иран нарушил Устав ООН и призвал осудить его действия. 14 апреля портал Ynet сообщил, что Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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