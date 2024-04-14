Постпред Израиля грубо обратился к генсеку ООН из-за атак Ирана

Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Со словами осуждения касательно атаки иранскими БПЛА он эмоционально обратился в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призывая отреагировать на нее.
«Иран нарушил Устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваш голос? Где ваше осуждение? Проснитесь!», — написал в соцсети постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, обращаясь к генсеку организации Антониу Гутерришу.
Эрдан подчернул, что Иран нарушил Устав ООН и призвал осудить его действия. 14 апреля портал Ynet сообщил, что Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ».
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