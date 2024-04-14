Постпред Израиля грубо обратился к генсеку ООН из-за атак Ирана

Постпред Израиля Эрдан потребовал от ООН осудить атаки Тегерана

14 апреля 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Постпред Израиля Эрдан обратился к генсеку ООН с призывом осудить действия Ирана Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Со словами осуждения касательно атаки иранскими БПЛА он эмоционально обратился в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призывая отреагировать на нее. «Иран нарушил Устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваш голос? Где ваше осуждение? Проснитесь!», — написал в соцсети постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, обращаясь к генсеку организации Антониу Гутерришу. Эрдан подчернул, что Иран нарушил Устав ООН и призвал осудить его действия. 14 апреля портал Ynet сообщил, что Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что Иран несет угрозу глобальному миру и его безопасности. Со словами осуждения касательно атаки иранскими БПЛА он эмоционально обратился в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призывая отреагировать на нее. «Иран нарушил Устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваш голос? Где ваше осуждение? Проснитесь!», — написал в соцсети постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, обращаясь к генсеку организации Антониу Гутерришу. Эрдан подчернул, что Иран нарушил Устав ООН и призвал осудить его действия. 14 апреля портал Ynet сообщил, что Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ».