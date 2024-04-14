Ynet: Израиль перехватил 99% атак Ирана

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новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.

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Почему Иран атакует Израиль: причины

«Мы (Израиль — прим. URA.RU) перехватили 99% иранского ответа, мы к нему подготовились», — цитирует портал высказывания этих чиновников. Один из собеседников отметил, что Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ».

Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израильские средства ПВО перехватывают запущенные Ираном беспилотники. Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток, сообщили в минобороны страны.

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Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников. «Мы (Израиль — прим. URA.RU) перехватили 99% иранского ответа, мы к нему подготовились», — цитирует портал высказывания этих чиновников. Один из собеседников отметил, что Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ». Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израильские средства ПВО перехватывают запущенные Ираном беспилотники. Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток, сообщили в минобороны страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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