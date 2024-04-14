Ynet: Израиль перехватил 99% атак Ирана

новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.
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«Мы (Израиль — прим. URA.RU) перехватили 99% иранского ответа, мы к нему подготовились», — цитирует портал высказывания этих чиновников. Один из собеседников отметил, что Израиль намерен дать в ближайшее время «решительный ответ».
Иран атакует Израиль. Из-за этого Иерусалим поднял в небо десятки самолетов. Израильские средства ПВО перехватывают запущенные Ираном беспилотники. Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток, сообщили в минобороны страны.
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