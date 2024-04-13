Сестер, которые 11 месяцев жили в шалаше в лесу, передадут бабушке из Перми

Отшельники варили еду на костре, а мылись в тазу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Девочки 12 и 10 лет, которых мать увезла жить в лес в Тульскую область, передадут бабушке из Перми. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Семья 11 месяцев ютилась в наспех оборудованном шалаше.

«В лесу Тульской области девочки жили в шалаше, стены которого были сделаны из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума. В ближайшее время детей передадут бабушке, которая проживает в нашем регионе и уже оформляет опекунство», — пояснила Светлана Денисова телекомпании «Рифей».

Пермячка, опасаясь, что ее могут лишить родительских прав, сбежала вместе с молодым возлюбленным и двумя детьми в тульский лес. Все это время они жили в шалаше. Семья была в федеральном розыске более полугода.