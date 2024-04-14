Shot: на борту захваченного Ираном судна есть россияне

14 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

На контейнеровозе было 25 человек Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились моряки из Приморского края. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В танкере находилось 25 членов экипажа. Это граждане России, Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии», — говорится в сообщении. Авторы канала сообщили, что судно под флагом Португалии из ОАЭ следовало в Индию. Контейнеровоз был остановлен иранскими силами в Ормузском проливе. Иранские ВМС совершили высадку на судно с помощью вертолета Ми-17. Информационное агентство Ирана IRNA отметило, что захваченное судно MSC Aries имеет связь с Израилем, и оно было перемещено в территориальные воды Ирана. В настоящее время уточняется количество россиян на борту захваченного судна. Судно MSC ARIES принадлежит Zodiac Group, которая находится в собственности израильского миллиардера Эяля Офера. Семья Офер известна своими благотворительными вкладами в общественные организации Израиля. Стоимость захваченного контейнеровоза вместе с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно Израиля в Ормузском проливе. В МИД Израиля после этого потребовали от Евросоюза признать КСИР террористической организацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились моряки из Приморского края. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В танкере находилось 25 членов экипажа. Это граждане России, Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии», — говорится в сообщении. Авторы канала сообщили, что судно под флагом Португалии из ОАЭ следовало в Индию. Контейнеровоз был остановлен иранскими силами в Ормузском проливе. Иранские ВМС совершили высадку на судно с помощью вертолета Ми-17. Информационное агентство Ирана IRNA отметило, что захваченное судно MSC Aries имеет связь с Израилем, и оно было перемещено в территориальные воды Ирана. В настоящее время уточняется количество россиян на борту захваченного судна. Судно MSC ARIES принадлежит Zodiac Group, которая находится в собственности израильского миллиардера Эяля Офера. Семья Офер известна своими благотворительными вкладами в общественные организации Израиля. Стоимость захваченного контейнеровоза вместе с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно Израиля в Ормузском проливе. В МИД Израиля после этого потребовали от Евросоюза признать КСИР террористической организацией.