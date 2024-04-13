Иранские военные захватили израильское судно: что произошло и какие будут последствия

Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе

13 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

На борту находились 25 человек, все они — члены экипажа Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно Израиля в Ормузском проливе. В МИД Израиля после этого потребовали от Евросоюза признать КСИР террористической организацией. До этого президент США Джо Байден заявил, что Иран может вступить в войну на Ближнем Востоке. Что известно о новой эскалации конфликта — в материале URA.RU. Военные КСИР захватили судно Израиля Это произошло 13 апреля в 50 морских милях к северо-востоку от Фуджейры (ОАЭ). В Иранском государственном агентстве подтвердили, что в этом замешаны КСИР. Для захвата использовался вертолет. Спецназовцы спустились по веревкам на контейнеры. Associated Press отмечает, что ранее КСИР уже захватывали суда при помощи вертолетов. Такой же тактики придерживают и повстанцы в Йемене. Последний раз захваченное судно выходило на связь 12 апреля. На нем были отключены данные слежения. Al Arabiya пишет, что это обычное дело для израильских сухогрузов, которые передвигаются по Ормузскому проливу. Кому принадлежит захваченное судно и куда оно направлялось По информации, опубликованной агентством Associated Press, судно принадлежит группе Zodiac, управляемой израильским предпринимателем Эялем Офером. Во время инцидента на борту судна развевался флаг Португалии. Оно носит название MSC Aries. На борту было 25 членов экипажа. Об этом рассказал представитель MSC — компании-оператора судна. Сервис MarineTraffic сообщает, что контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Почему КСИР захватили судно Израиля Инцидент с захватом контейнеровоза MSC Aries иранскими военными произошел на фоне обострения отношений между Ираном и Израилем. После того как 1 апреля в КСИР объявили смерти семи иранских военных советников в результате авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, высшее руководство Ирана выразило свои угрозы в адрес Израиля. Духовный лидер исламской республики Аятолла Али Хаменеи предупредил о последствиях для Израиля. Президент Эбрахим Раиси заявил о неизбежности ответа на атаку. Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что США и их союзники ожидают ответного удара Ирана по израильским военным и государственным объектам. Предполагается, что ответ может последовать в ближайшее время с использованием высокоточного вооружения. Tелеканал CBS также указывал на вероятность иранской атаки в конце недели, предполагая возможное применение баллистических ракет по территории Израиля. США готовы вступит в войну на Ближнем Востоке Перед ответом Ирана Вашингтон изменил расстановку своих военных в регионе. Такой приказ отдал президент США Джо Байден. Штаты в этом конфликте поддерживают Израиль, они готовы вступить в войну для защиты Иерусалима. Подробнее — в материале URA.RU. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года. Причиной стал прорыв боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Армия страны несколько месяцев занималась их устранением и освобождением заложников. После официальные представители Израиля заявили о планах полного уничтожения ХАМАС. С этим не согласны Иран, Йемен и другие государства арабского мира. Переговоры между сторонами были. Однако они сорвались из-за ударов израильских беспилотников, сообщала газета Haaretz . Были ли до этого обстрелы и захваты судов на Ближнем Востоке Фото: инфографика URA.RU Обстрелы и захваты судов до этого были. Однако этим занимались только хуситы из Йемена. Они также наносили урон судам Израиля, поддерживая в своих действиях ХАМАС и сектор Газа. В ответ США и Британия ранее нанесли несколько ударов по Йемену. Подробности — в материале URA.RU. Действия противников Израиля угрожают безопасности морским путям на Ближнем Востоке. Этими маршрутами пользуются международные грузоперевозчики. Большая часть экспорта природного газа и нефти из Персидского залива в Европу и Северную Америку проходит именно через Суэцкий канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно Израиля в Ормузском проливе. В МИД Израиля после этого потребовали от Евросоюза признать КСИР террористической организацией. До этого президент США Джо Байден заявил, что Иран может вступить в войну на Ближнем Востоке. Что известно о новой эскалации конфликта — в материале URA.RU. Это произошло 13 апреля в 50 морских милях к северо-востоку от Фуджейры (ОАЭ). В Иранском государственном агентстве подтвердили, что в этом замешаны КСИР. Для захвата использовался вертолет. Спецназовцы спустились по веревкам на контейнеры. Associated Press отмечает, что ранее КСИР уже захватывали суда при помощи вертолетов. Такой же тактики придерживают и повстанцы в Йемене. Последний раз захваченное судно выходило на связь 12 апреля. На нем были отключены данные слежения. Al Arabiya пишет, что это обычное дело для израильских сухогрузов, которые передвигаются по Ормузскому проливу. По информации, опубликованной агентством Associated Press, судно принадлежит группе Zodiac, управляемой израильским предпринимателем Эялем Офером. Во время инцидента на борту судна развевался флаг Португалии. Оно носит название MSC Aries. На борту было 25 членов экипажа. Об этом рассказал представитель MSC — компании-оператора судна. Сервис MarineTraffic сообщает, что контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Инцидент с захватом контейнеровоза MSC Aries иранскими военными произошел на фоне обострения отношений между Ираном и Израилем. После того как 1 апреля в КСИР объявили смерти семи иранских военных советников в результате авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, высшее руководство Ирана выразило свои угрозы в адрес Израиля. Духовный лидер исламской республики Аятолла Али Хаменеи предупредил о последствиях для Израиля. Президент Эбрахим Раиси заявил о неизбежности ответа на атаку. Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что США и их союзники ожидают ответного удара Ирана по израильским военным и государственным объектам. Предполагается, что ответ может последовать в ближайшее время с использованием высокоточного вооружения. Tелеканал CBS также указывал на вероятность иранской атаки в конце недели, предполагая возможное применение баллистических ракет по территории Израиля. Перед ответом Ирана Вашингтон изменил расстановку своих военных в регионе. Такой приказ отдал президент США Джо Байден. Штаты в этом конфликте поддерживают Израиль, они готовы вступить в войну для защиты Иерусалима. Подробнее — в материале URA.RU. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года. Причиной стал прорыв боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Армия страны несколько месяцев занималась их устранением и освобождением заложников. После официальные представители Израиля заявили о планах полного уничтожения ХАМАС. С этим не согласны Иран, Йемен и другие государства арабского мира. Переговоры между сторонами были. Однако они сорвались из-за ударов израильских беспилотников, сообщала газета Haaretz. Обстрелы и захваты судов до этого были. Однако этим занимались только хуситы из Йемена. Они также наносили урон судам Израиля, поддерживая в своих действиях ХАМАС и сектор Газа. В ответ США и Британия ранее нанесли несколько ударов по Йемену. Подробности — в материале URA.RU. Действия противников Израиля угрожают безопасности морским путям на Ближнем Востоке. Этими маршрутами пользуются международные грузоперевозчики. Большая часть экспорта природного газа и нефти из Персидского залива в Европу и Северную Америку проходит именно через Суэцкий канал.