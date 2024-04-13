13 апреля 2024
12 апреля 2024

Челябинский таксист надругался над несовершеннолетней девушкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
У подозреваемого отсутствует российское гражданство Фото:

В Челябинске задержали таксиста, который надругался над 17-летней девушкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый — водитель такси. Преступление им было совершено в Копейске. Пострадала 17-летняя девушка», — заявил URA.RU источник.

Собеседник отметил, что таксисту 23 года, и он не является гражданином РФ, но имеет разрешение на пребывание и работу. После совершения изнасилования водитель был оперативно задержан в Челябинске полицией. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается.

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В Челябинске задержали таксиста, который надругался над 17-летней девушкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Подозреваемый — водитель такси. Преступление им было совершено в Копейске. Пострадала 17-летняя девушка», — заявил URA.RU источник. Собеседник отметил, что таксисту 23 года, и он не является гражданином РФ, но имеет разрешение на пребывание и работу. После совершения изнасилования водитель был оперативно задержан в Челябинске полицией. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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