Челябинский таксист надругался над несовершеннолетней девушкой

В Челябинске задержали таксиста, который надругался над 17-летней девушкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый — водитель такси. Преступление им было совершено в Копейске. Пострадала 17-летняя девушка», — заявил URA.RU источник.
Собеседник отметил, что таксисту 23 года, и он не является гражданином РФ, но имеет разрешение на пребывание и работу. После совершения изнасилования водитель был оперативно задержан в Челябинске полицией. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается.
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