Президент Израиля: атака Ирана — объявление войны

14 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Ицхак Герцог заявил, что его страна не стремится к войне Фото: AP/TASS новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран объявил Израилю войну, атаковав его территорию в ночь на 14 апреля. Такое заявление сделал президент еврейского государства Ицхак Герцог. «Ночью нас атаковала с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News. Уточняется, что президент ушел от ответа на вопрос о том, какой ответ на атаку готовит Израиль. Герцог лишь заявил, что его страна не стремится к войне и будет делать все для своей защиты. Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками после того, как еврейское государство ударило по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В СМИ сообщили, что Иерусалим думал об ответных мерах, однако президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху от подобных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран объявил Израилю войну, атаковав его территорию в ночь на 14 апреля. Такое заявление сделал президент еврейского государства Ицхак Герцог. «Ночью нас атаковала с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News. Уточняется, что президент ушел от ответа на вопрос о том, какой ответ на атаку готовит Израиль. Герцог лишь заявил, что его страна не стремится к войне и будет делать все для своей защиты. Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками после того, как еврейское государство ударило по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В СМИ сообщили, что Иерусалим думал об ответных мерах, однако президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху от подобных действий.