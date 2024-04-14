Президент Израиля: атака Ирана — объявление войны

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Ицхак Герцог заявил, что его страна не стремится к войне Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран объявил Израилю войну, атаковав его территорию в ночь на 14 апреля. Такое заявление сделал президент еврейского государства Ицхак Герцог.

«Ночью нас атаковала с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News.

Уточняется, что президент ушел от ответа на вопрос о том, какой ответ на атаку готовит Израиль. Герцог лишь заявил, что его страна не стремится к войне и будет делать все для своей защиты.

Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками после того, как еврейское государство ударило по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В СМИ сообщили, что Иерусалим думал об ответных мерах, однако президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху от подобных действий.

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Иран объявил Израилю войну, атаковав его территорию в ночь на 14 апреля. Такое заявление сделал президент еврейского государства Ицхак Герцог. «Ночью нас атаковала с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News. Уточняется, что президент ушел от ответа на вопрос о том, какой ответ на атаку готовит Израиль. Герцог лишь заявил, что его страна не стремится к войне и будет делать все для своей защиты. Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками после того, как еврейское государство ударило по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В СМИ сообщили, что Иерусалим думал об ответных мерах, однако президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху от подобных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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