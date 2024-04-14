Президент Израиля: атака Ирана — объявление войны

Иран объявил Израилю войну, атаковав его территорию в ночь на 14 апреля. Такое заявление сделал президент еврейского государства Ицхак Герцог.
«Ночью нас атаковала с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», —
Уточняется, что президент ушел от ответа на вопрос о том, какой ответ на атаку готовит Израиль. Герцог лишь заявил, что его страна не стремится к войне и будет делать все для своей защиты.
Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками после того, как еврейское государство ударило по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В СМИ сообщили, что Иерусалим думал об ответных мерах, однако президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху от подобных действий.
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