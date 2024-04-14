Что известно об иранской атаке по территории Израиля: главное к утру 14 апреля

Израиль направил запрос на срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана

14 апреля 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Посол Израиля отправил запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана. URA.RU собрало главную информацию о произошедшем к утру 14 апреля. Подробности атаки Ирана на Израиль Иран атаковал Израиль после предупреждения. Предполагалось, что иранской стороной будет задействовано от 400 до 500 беспилотников. Спустя несколько часов после запуска дронов стало известно, что Израиль перехватил 99% ударов со стороны Ирана. Израильские власти отметили, что это удалось благодаря подготовке к конфликту. В результате атаки более 30 человек обратились за медицинской помощью в Израиле после сигналов тревоги. На юге страны ранения получил 10-летний мальчик. По информации медиков он находится в тяжелом состоянии. В этой же ночь в небе над Иерусалимом прозвучали взрывы, сообщило агентство AFP. Предположительно, над городом было слышно более пяти взрывов. На всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны объявлена тревога. Работают средства противовоздушной обороны, пишет агентство. Иран объяснил удары по Израилю самообороной. Они уточнили, что это был «ответ на неоднократную военную агрессию» Израиля, передает ТАСС. Израиль направил запрос на срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана и просит осудить страну за нарушения. Реакция в мире Германия выступила в защиту Израиля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ФРГ твердо стоит «на стороне Израиля» в противостоянии с Ираном. В соцсети X он заявил, что действия иранской стороны могут вызвать в регионе «пожар». Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля. Оно призвало стороны проявить «крайнюю сдержанность»* на своей странице в соцсети X. Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном. По его словам, Великобритания работает над стабилизацией ситуации. Закрытие воздушного пространства В связи с ситуацией вокруг Израиля в Росавиации сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Кроме того, отменен рейс Москва — Тегеран и самолет совершил посадку в Махачкале. Авиаперевозчики Turkish Airlines и Pegasus отменили полеты из Стамбула в столицу Иордании. Они тоже пошли на такие меры из-за атаки Ирана на Израиль. Над Ираком также временно закрыто воздушно пространство и приостановлено авиасообщение. В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Этот запрет введен «до особого уведомления властей». Полеты в Тель-Авив приостановила Швейцария. Авиакомпания Swiss International Air Lines заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана. URA.RU собрало главную информацию о произошедшем к утру 14 апреля. Иран атаковал Израиль после предупреждения. Предполагалось, что иранской стороной будет задействовано от 400 до 500 беспилотников. Спустя несколько часов после запуска дронов стало известно, что Израиль перехватил 99% ударов со стороны Ирана. Израильские власти отметили, что это удалось благодаря подготовке к конфликту. В результате атаки более 30 человек обратились за медицинской помощью в Израиле после сигналов тревоги. На юге страны ранения получил 10-летний мальчик. По информации медиков он находится в тяжелом состоянии. В этой же ночь в небе над Иерусалимом прозвучали взрывы, сообщило агентство AFP. Предположительно, над городом было слышно более пяти взрывов. На всей территории Израиля от Иерусалима до Димоны объявлена тревога. Работают средства противовоздушной обороны, пишет агентство. Иран объяснил удары по Израилю самообороной. Они уточнили, что это был «ответ на неоднократную военную агрессию» Израиля, передает ТАСС. Израиль направил запрос на срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана и просит осудить страну за нарушения. Германия выступила в защиту Израиля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ФРГ твердо стоит «на стороне Израиля» в противостоянии с Ираном. В соцсети X он заявил, что действия иранской стороны могут вызвать в регионе «пожар». Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля. Оно призвало стороны проявить «крайнюю сдержанность»* на своей странице в соцсети X. Военное командование Великобритании переместило несколько дополнительных истребителей и заправщиков на территорию Ближнего Востока. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна выступает союзником Израиля в конфликте с Ираном. По его словам, Великобритания работает над стабилизацией ситуации. В связи с ситуацией вокруг Израиля в Росавиации сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Кроме того, отменен рейс Москва — Тегеран и самолет совершил посадку в Махачкале. Авиаперевозчики Turkish Airlines и Pegasus отменили полеты из Стамбула в столицу Иордании. Они тоже пошли на такие меры из-за атаки Ирана на Израиль. Над Ираком также временно закрыто воздушно пространство и приостановлено авиасообщение. В Иране заявили, что закрыли воздушное пространство над Тегераном. Этот запрет введен «до особого уведомления властей». Полеты в Тель-Авив приостановила Швейцария. Авиакомпания Swiss International Air Lines заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства.