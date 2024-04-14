14 апреля 2024

WSJ: США ждут скорейшего ответа Израиля на атаку Ирана

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, ракета,  stock
Следующая атака произойдет 15 апреля, пишет The Wall Street Journal Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль рассматривает возможность ответного действия на недавнюю атаку со стороны Ирана, как сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ответ может последовать уже в начале следующей недели, согласно информации от официальных представителей США и западных стран.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки. Возможно уже в понедельник 15 апреля», — пишет The Wall Street Journal.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности. Пентагон выразил готовность оказать поддержку Израилю, в то время как миссия Ирана в ООН обозначила происходящее как конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, призвав Соединенные Штаты не вмешиваться.

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Израиль рассматривает возможность ответного действия на недавнюю атаку со стороны Ирана, как сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ответ может последовать уже в начале следующей недели, согласно информации от официальных представителей США и западных стран. «США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки. Возможно уже в понедельник 15 апреля», — пишет The Wall Street Journal. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности. Пентагон выразил готовность оказать поддержку Израилю, в то время как миссия Ирана в ООН обозначила происходящее как конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, призвав Соединенные Штаты не вмешиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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