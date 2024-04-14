WSJ: США ждут скорейшего ответа Израиля на атаку Ирана

Израиль рассматривает возможность ответного действия на недавнюю атаку со стороны Ирана, как сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ответ может последовать уже в начале следующей недели, согласно информации от официальных представителей США и западных стран.
«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки. Возможно уже в понедельник 15 апреля», —
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности. Пентагон выразил готовность оказать поддержку Израилю, в то время как миссия Ирана в ООН обозначила происходящее как конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, призвав Соединенные Штаты не вмешиваться.
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