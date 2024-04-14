WSJ: США ждут скорейшего ответа Израиля на атаку Ирана

15 апреля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Следующая атака произойдет 15 апреля, пишет The Wall Street Journal Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль рассматривает возможность ответного действия на недавнюю атаку со стороны Ирана, как сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ответ может последовать уже в начале следующей недели, согласно информации от официальных представителей США и западных стран. «США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки. Возможно уже в понедельник 15 апреля», — пишет The Wall Street Journal . Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности. Пентагон выразил готовность оказать поддержку Израилю, в то время как миссия Ирана в ООН обозначила происходящее как конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, призвав Соединенные Штаты не вмешиваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль рассматривает возможность ответного действия на недавнюю атаку со стороны Ирана, как сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ответ может последовать уже в начале следующей недели, согласно информации от официальных представителей США и западных стран. «США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки. Возможно уже в понедельник 15 апреля», — пишет The Wall Street Journal. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии повышенной боевой готовности. Пентагон выразил готовность оказать поддержку Израилю, в то время как миссия Ирана в ООН обозначила происходящее как конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, призвав Соединенные Штаты не вмешиваться.