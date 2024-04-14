14 апреля 2024
13 апреля 2024

Воздух южных морей несет опасность в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптик предупредила об опасности пожаров в регионе Фото:

С поступлением воздушных масс с южных морей в Свердловской области усилится опасность пожаров. С таким предупреждением выступила главный уральский синоптик Галина Шепоренко в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».

«Начавшаяся неделя предполагается теплой, особенно в своей финальной части. 18—19 апреля при поступлении воздуха южных морей продолжится нарастание тепла в южной половине Свердловской области: ночью +5,+10°, днем 16-21°. Более сдержанная погода ожидается на севере: ночью +2,+7°, днем 8-13°. 20—21 апреля ожидается ночью 8-13°, днем 18-23°. Нарастание тепла при отсутствии значимых осадков приведет к росту пожарной опасности в лесах Урала», — сказано в сообщении.

В этом году пожароопасный период в Свердловской области стартовал ранее, чем ожидалось. Предполагалось, что сезон пожаров начнется 10 апреля, однако губернатор Евгений Куйвашев утвердил другую дату — 5 апреля. Власти заявили, что провели большую подготовительную работу и учли опыт прошлого года, когда в регионе сгорели сотни домов.

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С поступлением воздушных масс с южных морей в Свердловской области усилится опасность пожаров. С таким предупреждением выступила главный уральский синоптик Галина Шепоренко в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». «Начавшаяся неделя предполагается теплой, особенно в своей финальной части. 18—19 апреля при поступлении воздуха южных морей продолжится нарастание тепла в южной половине Свердловской области: ночью +5,+10°, днем 16-21°. Более сдержанная погода ожидается на севере: ночью +2,+7°, днем 8-13°. 20—21 апреля ожидается ночью 8-13°, днем 18-23°. Нарастание тепла при отсутствии значимых осадков приведет к росту пожарной опасности в лесах Урала», — сказано в сообщении. В этом году пожароопасный период в Свердловской области стартовал ранее, чем ожидалось. Предполагалось, что сезон пожаров начнется 10 апреля, однако губернатор Евгений Куйвашев утвердил другую дату — 5 апреля. Власти заявили, что провели большую подготовительную работу и учли опыт прошлого года, когда в регионе сгорели сотни домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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