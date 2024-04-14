14 апреля 2024
13 апреля 2024

Челябинского срочника отправили на гауптвахту за употребление наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Срочник неделю проведет на гауптвахте Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) отправил на гауптвахту солдата-срочника, употреблявшего наркотики во время службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, свою вину он признал в полном объеме.

«Рядовой признан виновным в грубом дисциплинарном проступке, выразившемся в совершении административного правонарушения, за которое военнослужащий несет дисциплинарную ответственность. С учетом установленных в суде смягчающих обстоятельств ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на семь суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что на употреблении наркотиков военнослужащий попался в ходе тестирования. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении он отказался. Но в судебном заседании рядовой полностью признал вину и пояснил, что за несколько дней до проведения тестирования употребил наркотическое средство — марихуану.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) отправил на гауптвахту солдата-срочника, употреблявшего наркотики во время службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, свою вину он признал в полном объеме. «Рядовой признан виновным в грубом дисциплинарном проступке, выразившемся в совершении административного правонарушения, за которое военнослужащий несет дисциплинарную ответственность. С учетом установленных в суде смягчающих обстоятельств ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на семь суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что на употреблении наркотиков военнослужащий попался в ходе тестирования. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении он отказался. Но в судебном заседании рядовой полностью признал вину и пояснил, что за несколько дней до проведения тестирования употребил наркотическое средство — марихуану.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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