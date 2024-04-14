Челябинского срочника отправили на гауптвахту за употребление наркотиков

Срочник неделю проведет на гауптвахте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) отправил на гауптвахту солдата-срочника, употреблявшего наркотики во время службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, свою вину он признал в полном объеме.

«Рядовой признан виновным в грубом дисциплинарном проступке, выразившемся в совершении административного правонарушения, за которое военнослужащий несет дисциплинарную ответственность. С учетом установленных в суде смягчающих обстоятельств ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на семь суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что на употреблении наркотиков военнослужащий попался в ходе тестирования. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении он отказался. Но в судебном заседании рядовой полностью признал вину и пояснил, что за несколько дней до проведения тестирования употребил наркотическое средство — марихуану.