В Кургане снова прозвучали сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом URA.RU сообщают читатели, отмечая, что звук от них стал сильнее.
«10 часов утра 15 апреля, в районе городского сада очень громко звучит сирена. Рядом находятся здания областного правительства и администрации города», — сообщают читатели.
Ранее URA.RU писало, что жители различных микрорайонов Кургана жаловались, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Также горожане возмутились из-за ночного воя сирен 15 апреля, которые включали через каждые два часа. Власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность, тем чаще станут включать сирены. Эти и другие новости о паводке в регионе читайте в онлайн-трансляции.
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В Кургане снова прозвучали сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом URA.RU сообщают читатели, отмечая, что звук от них стал сильнее. «10 часов утра 15 апреля, в районе городского сада очень громко звучит сирена. Рядом находятся здания областного правительства и администрации города», — сообщают читатели. Ранее URA.RU писало, что жители различных микрорайонов Кургана жаловались, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Также горожане возмутились из-за ночного воя сирен 15 апреля, которые включали через каждые два часа. Власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность, тем чаще станут включать сирены. Эти и другие новости о паводке в регионе читайте в онлайн-трансляции.