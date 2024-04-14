В Кургане прозвучали сирены из-за угрозы паводка. Видео

15 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Курганцы отмечают усилившийся вой сирен в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане снова прозвучали сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом URA.RU сообщают читатели, отмечая, что звук от них стал сильнее. «10 часов утра 15 апреля, в районе городского сада очень громко звучит сирена. Рядом находятся здания областного правительства и администрации города», — сообщают читатели. Ранее URA.RU писало, что жители различных микрорайонов Кургана жаловались, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Также горожане возмутились из-за ночного воя сирен 15 апреля, которые включали через каждые два часа. Власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность, тем чаще станут включать сирены. Эти и другие новости о паводке в регионе читайте в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане снова прозвучали сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом URA.RU сообщают читатели, отмечая, что звук от них стал сильнее. «10 часов утра 15 апреля, в районе городского сада очень громко звучит сирена. Рядом находятся здания областного правительства и администрации города», — сообщают читатели. Ранее URA.RU писало, что жители различных микрорайонов Кургана жаловались, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Также горожане возмутились из-за ночного воя сирен 15 апреля, которые включали через каждые два часа. Власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность, тем чаще станут включать сирены. Эти и другие новости о паводке в регионе читайте в онлайн-трансляции.