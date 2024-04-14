14 апреля 2024

В Кургане прозвучали сирены из-за угрозы паводка. Видео

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Курганцы отмечают усилившийся вой сирен в городе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане снова прозвучали сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом URA.RU сообщают читатели, отмечая, что звук от них стал сильнее.

«10 часов утра 15 апреля, в районе городского сада очень громко звучит сирена. Рядом находятся здания областного правительства и администрации города», — сообщают читатели.

Ранее URA.RU писало, что жители различных микрорайонов Кургана жаловались, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Также горожане возмутились из-за ночного воя сирен 15 апреля, которые включали через каждые два часа. Власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность, тем чаще станут включать сирены. Эти и другие новости о паводке в регионе читайте в онлайн-трансляции.

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В Кургане снова прозвучали сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации из подтопляемых территорий. Об этом URA.RU сообщают читатели, отмечая, что звук от них стал сильнее. «10 часов утра 15 апреля, в районе городского сада очень громко звучит сирена. Рядом находятся здания областного правительства и администрации города», — сообщают читатели. Ранее URA.RU писало, что жители различных микрорайонов Кургана жаловались, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Также горожане возмутились из-за ночного воя сирен 15 апреля, которые включали через каждые два часа. Власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность, тем чаще станут включать сирены. Эти и другие новости о паводке в регионе читайте в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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