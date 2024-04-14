Курганцы просят власть перестать включать сирену по ночам

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Курганцам мешает спать вой сирен по ночам Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В различных микрорайонах Кургана жители жалуются, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Время 22 часа вечера, воют сирены в микрорайоне, и дети пугаются. Зачем нагнетать панику, если пик паводка еще не наступил», — жалуются курганцы. Люди просят власти включать сирены, когда будет реальная опасность подтопления.

Один из читателей URA.RU сообщил, что в Кургане ночью планируют включать сирены через каждые два часа. Он добавил, что получил информацию от друга, который дежурит на смене в МЧС.

Ранее в микрорайоне Челноково города Кургана эвакуационные группы начали обход по домам жителей. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать и где находятся пункты временного размещения (ПВР).

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В различных микрорайонах Кургана жители жалуются, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Время 22 часа вечера, воют сирены в микрорайоне, и дети пугаются. Зачем нагнетать панику, если пик паводка еще не наступил», — жалуются курганцы. Люди просят власти включать сирены, когда будет реальная опасность подтопления. Один из читателей URA.RU сообщил, что в Кургане ночью планируют включать сирены через каждые два часа. Он добавил, что получил информацию от друга, который дежурит на смене в МЧС. Ранее в микрорайоне Челноково города Кургана эвакуационные группы начали обход по домам жителей. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать и где находятся пункты временного размещения (ПВР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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