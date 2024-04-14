Курганцы просят власть перестать включать сирену по ночам

В различных микрорайонах Кургана жители жалуются, что вечером воют сирены, когда большая вода еще не дошла до города. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Время 22 часа вечера, воют сирены в микрорайоне, и дети пугаются. Зачем нагнетать панику, если пик паводка еще не наступил», — жалуются курганцы. Люди просят власти включать сирены, когда будет реальная опасность подтопления.
Один из читателей URA.RU сообщил, что в Кургане ночью планируют включать сирены через каждые два часа. Он добавил, что получил информацию от друга, который дежурит на смене в МЧС.
Ранее в микрорайоне Челноково города Кургана эвакуационные группы начали обход по домам жителей. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать и где находятся пункты временного размещения (ПВР).
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