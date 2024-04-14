14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Челябинске начались массовые субботники

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, уборка территории, субботник, котова наталья
Субботники пройдут в Челябинске с 15 по 21 апреля Фото:

В Челябинске 15 апреля начались массовые субботники с участием жителей города, предприятий и работников бюджетной сферы. Уборка территорий продлится до 21 апреля, сообщил вице-мер по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В городе начинаются массовые субботники, которые продлятся всю неделю. Участие принимают жители города, предприятия, учреждения торговли и работники бюджетной сферы», — сообщил Астахов на аппаратном совещании мэрии.

Ресурсоснабжающим организациям мэрия дала поручение по приведению в порядок прилегающих к сетям территорий. Компании должны убрать мусор, очистить объекты от несанкционированных надписей, а также отремонтировать станции, тепловые пункты, распределительные шкафы и трансформаторы.

«Субботник начинаем по всем направлениям, включая тротуары. Моем дороги, запускаем пылесосы, чтобы они были чистыми. Продолжаем мыть остановки и ограждения, работаем по дорожной разметке, подкрашиваем, где это необходимо», — подчеркнула мэр Наталья Котова, обращаясь к заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову.

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В Челябинске 15 апреля начались массовые субботники с участием жителей города, предприятий и работников бюджетной сферы. Уборка территорий продлится до 21 апреля, сообщил вице-мер по городскому хозяйству Александр Астахов. «В городе начинаются массовые субботники, которые продлятся всю неделю. Участие принимают жители города, предприятия, учреждения торговли и работники бюджетной сферы», — сообщил Астахов на аппаратном совещании мэрии. Ресурсоснабжающим организациям мэрия дала поручение по приведению в порядок прилегающих к сетям территорий. Компании должны убрать мусор, очистить объекты от несанкционированных надписей, а также отремонтировать станции, тепловые пункты, распределительные шкафы и трансформаторы. «Субботник начинаем по всем направлениям, включая тротуары. Моем дороги, запускаем пылесосы, чтобы они были чистыми. Продолжаем мыть остановки и ограждения, работаем по дорожной разметке, подкрашиваем, где это необходимо», — подчеркнула мэр Наталья Котова, обращаясь к заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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