В Челябинске начались массовые субботники

В Челябинске 15 апреля начались массовые субботники с участием жителей города, предприятий и работников бюджетной сферы. Уборка территорий продлится до 21 апреля, сообщил вице-мер по городскому хозяйству Александр Астахов.
«В городе начинаются массовые субботники, которые продлятся всю неделю. Участие принимают жители города, предприятия, учреждения торговли и работники бюджетной сферы», — сообщил Астахов на аппаратном совещании мэрии.
Ресурсоснабжающим организациям мэрия дала поручение по приведению в порядок прилегающих к сетям территорий. Компании должны убрать мусор, очистить объекты от несанкционированных надписей, а также отремонтировать станции, тепловые пункты, распределительные шкафы и трансформаторы.
«Субботник начинаем по всем направлениям, включая тротуары. Моем дороги, запускаем пылесосы, чтобы они были чистыми. Продолжаем мыть остановки и ограждения, работаем по дорожной разметке, подкрашиваем, где это необходимо», — подчеркнула мэр Наталья Котова, обращаясь к заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!