Министр прочтет пермякам свои стихи

Министр культуры Алтайского края прочтет свои стихи пермской публике

Елена Безрукова выпустила уже шесть книг Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Перми ожидается визит министра культуры Алтайского края Елены Безруковой. Кроме деловой части в программе чиновницы запланирован и творческий вечер с пермяками, где Безрукова прочтет свои стихи.

«На творческой встрече Елена Безрукова, автор шести поэтических книг, член Союза писателей России, министр культуры Алтайского края, прочитает стихотворения и поделится с участниками своими размышлениями об искусстве, культуре и творчестве», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края. Встреча состоится 17 апреля в Пермской краевой библиотеке им А.М. Горького.

Елена Безрукова отмечает, что в Перми никогда не была. Но одна из ее книг — «Книга ветра» — вышла в пермском издательстве «Маматов».