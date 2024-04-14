Министр прочтет пермякам свои стихи

В Перми ожидается визит министра культуры Алтайского края Елены Безруковой. Кроме деловой части в программе чиновницы запланирован и творческий вечер с пермяками, где Безрукова прочтет свои стихи.
«На творческой встрече Елена Безрукова, автор шести поэтических книг, член Союза писателей России, министр культуры Алтайского края, прочитает стихотворения и поделится с участниками своими размышлениями об искусстве, культуре и творчестве», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края. Встреча состоится 17 апреля в Пермской краевой библиотеке им А.М. Горького.
Елена Безрукова отмечает, что в Перми никогда не была. Но одна из ее книг — «Книга ветра» — вышла в пермском издательстве «Маматов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Перми ожидается визит министра культуры Алтайского края Елены Безруковой. Кроме деловой части в программе чиновницы запланирован и творческий вечер с пермяками, где Безрукова прочтет свои стихи. «На творческой встрече Елена Безрукова, автор шести поэтических книг, член Союза писателей России, министр культуры Алтайского края, прочитает стихотворения и поделится с участниками своими размышлениями об искусстве, культуре и творчестве», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края. Встреча состоится 17 апреля в Пермской краевой библиотеке им А.М. Горького. Елена Безрукова отмечает, что в Перми никогда не была. Но одна из ее книг — «Книга ветра» — вышла в пермском издательстве «Маматов».