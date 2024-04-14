14 апреля 2024
13 апреля 2024

Министр прочтет пермякам свои стихи

Министр культуры Алтайского края прочтет свои стихи пермской публике
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Тюмень, стихи, рукопись
Елена Безрукова выпустила уже шесть книг Фото:

В Перми ожидается визит министра культуры Алтайского края Елены Безруковой. Кроме деловой части в программе чиновницы запланирован и творческий вечер с пермяками, где Безрукова прочтет свои стихи.

«На творческой встрече Елена Безрукова, автор шести поэтических книг, член Союза писателей России, министр культуры Алтайского края, прочитает стихотворения и поделится с участниками своими размышлениями об искусстве, культуре и творчестве», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края. Встреча состоится 17 апреля в Пермской краевой библиотеке им А.М. Горького.

Елена Безрукова отмечает, что в Перми никогда не была. Но одна из ее книг — «Книга ветра» — вышла в пермском издательстве «Маматов».

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В Перми ожидается визит министра культуры Алтайского края Елены Безруковой. Кроме деловой части в программе чиновницы запланирован и творческий вечер с пермяками, где Безрукова прочтет свои стихи. «На творческой встрече Елена Безрукова, автор шести поэтических книг, член Союза писателей России, министр культуры Алтайского края, прочитает стихотворения и поделится с участниками своими размышлениями об искусстве, культуре и творчестве», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края. Встреча состоится 17 апреля в Пермской краевой библиотеке им А.М. Горького. Елена Безрукова отмечает, что в Перми никогда не была. Но одна из ее книг — «Книга ветра» — вышла в пермском издательстве «Маматов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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