Адвокат Трунов: изъятие «Макфы» позволит экс-губернатору Юревичу вернуться в РФ

15 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Национализация «Макфы» открывает «окно возможностей» для Михаила Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Передача государству активов холдинга «Макфа» позволит экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу избавиться от уголовного дела и вернуться в Россию. Об этом заявил 15 апреля в эфире шоу «Малахов» его адвокат Игорь Трунов. «Сам Юревич, конечно, в шоке. На чемоданах сидит. Если отнимут все, сдохнет „уголовка“. Можно вернуться в Россию и начинать новый бизнес», — заявил адвокат Юревича Игорь Трунов. Холдинг «Макфа» был основан в девяностых годах Михаилом Юревичем и его бизнес-партнером Вадимом Белоусовым на базе приватизированного «Первого хлебокомбината» в Челябинске и «вырос» до бренда, известного по всей России и за ее пределами. Сейчас холдинг включает несколько десятков предприятий в различных регионах страны. Юревич избирался в Госдуму, затем стал мэром Челябинска, а с марта 2010 года по январь 2013 года занимал пост губернатора области. После отставки с поста главы региона он вернулся в Госдуму, но в 2016 году не смог переизбраться. Юревича обвинили в коррупции, и он уехал в Лондон. В получении взяток на 3,2 млрд рублей обвинили и Белоусова, который покинул страну до объявления приговора. Сейчас оба объявлены в международный розыск. Обвинения в коррупционном происхождении бизнеса стали поводом для Генпрокуратуры потребовать передать все предприятия «Макфы» государству. Иск Генпрокуратуры поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. Дело начали рассматривать 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Согласно базе судебных приставов, арестовано имущества на 100 трлн рублей. Адвокаты «Макфы» назвали эту сумму попыткой вызвать негатив по отношению к холдингу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передача государству активов холдинга «Макфа» позволит экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу избавиться от уголовного дела и вернуться в Россию. Об этом заявил 15 апреля в эфире шоу «Малахов» его адвокат Игорь Трунов. «Сам Юревич, конечно, в шоке. На чемоданах сидит. Если отнимут все, сдохнет „уголовка“. Можно вернуться в Россию и начинать новый бизнес», — заявил адвокат Юревича Игорь Трунов. Холдинг «Макфа» был основан в девяностых годах Михаилом Юревичем и его бизнес-партнером Вадимом Белоусовым на базе приватизированного «Первого хлебокомбината» в Челябинске и «вырос» до бренда, известного по всей России и за ее пределами. Сейчас холдинг включает несколько десятков предприятий в различных регионах страны. Юревич избирался в Госдуму, затем стал мэром Челябинска, а с марта 2010 года по январь 2013 года занимал пост губернатора области. После отставки с поста главы региона он вернулся в Госдуму, но в 2016 году не смог переизбраться. Юревича обвинили в коррупции, и он уехал в Лондон. В получении взяток на 3,2 млрд рублей обвинили и Белоусова, который покинул страну до объявления приговора. Сейчас оба объявлены в международный розыск. Обвинения в коррупционном происхождении бизнеса стали поводом для Генпрокуратуры потребовать передать все предприятия «Макфы» государству. Иск Генпрокуратуры поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. Дело начали рассматривать 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей. Согласно базе судебных приставов, арестовано имущества на 100 трлн рублей. Адвокаты «Макфы» назвали эту сумму попыткой вызвать негатив по отношению к холдингу.