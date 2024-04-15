Очевидцы делятся впечатляющими кадрами уходящего под воду Кургана. Фото, видео

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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган
Курган топит большой водой Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол стремительно растет из-за наводнения, в Кургане все больше затопленных мест — микрорайоны, набережная, садовые товарищества, дороги, пляжи и мосты. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами уходящего под воду города.

Река Тобол в Кургане за последнюю неделю поднялась более, чем в два раза — с 317 см до 673 см на 14:00 15 апреля. По данным прогноза, это наводнение может стать рекордным за последние 30 лет, если отметка достигнет 11 метров.

Вода затапливает подвесной мост в микрорайоне Вороновка
Вода затапливает подвесной мост в микрорайоне Вороновка
Фото:
Под водой пляж на бульваре Солнечный
Под водой пляж на бульваре Солнечный
Фото:
Первый ярус набережной в районе суда уже ушел под воду
Первый ярус набережной в районе суда уже ушел под воду
Фото:
Пляж «Бабьи пески» также почти скрыло водой
Пляж «Бабьи пески» также почти скрыло водой
Фото:
Вода на набережной недалеко от плотины подбирается к баррикадам из мешков
Вода на набережной недалеко от плотины подбирается к баррикадам из мешков
Фото:

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Уровень воды в реке Тобол стремительно растет из-за наводнения, в Кургане все больше затопленных мест — микрорайоны, набережная, садовые товарищества, дороги, пляжи и мосты. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами уходящего под воду города. Река Тобол в Кургане за последнюю неделю поднялась более, чем в два раза — с 317 см до 673 см на 14:00 15 апреля. По данным прогноза, это наводнение может стать рекордным за последние 30 лет, если отметка достигнет 11 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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