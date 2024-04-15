Курган топит большой водой
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол стремительно растет из-за наводнения, в Кургане все больше затопленных мест — микрорайоны, набережная, садовые товарищества, дороги, пляжи и мосты. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами уходящего под воду города.
Река Тобол в Кургане за последнюю неделю поднялась более, чем в два раза — с 317 см до 673 см на 14:00 15 апреля. По данным прогноза, это наводнение может стать рекордным за последние 30 лет, если отметка достигнет 11 метров.
Вода затапливает подвесной мост в микрорайоне Вороновка
Под водой пляж на бульваре Солнечный
Первый ярус набережной в районе суда уже ушел под воду
Пляж «Бабьи пески» также почти скрыло водой
Вода на набережной недалеко от плотины подбирается к баррикадам из мешков
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