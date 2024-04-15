Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок

15 апреля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Путин встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил главу государства поддержать его выдвижение на новый срок. Российский лидер пожелал ему успехов на предстоящих выборах. «Прошу Вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор», — обратился Бабушкин к главе государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава Астраханской области напомнил, что-то время, пока он занимал должность губернатора была проведена большая работа, оценены риски, а также был сформирован план развития. Он указал на то, что часть вопросов удалось решить, а остальные — находятся в работе. По его словам, в регионе видят пути решения многих проблем и задач. Бабушкин должил Путину, что в регионе полностью закрыта проблема обманутых дольщиков, досрочно решен вопрос переселения граждан из ветхого жилья, создана и успешно развивается промышленная зона «Лотос». В том числе глава Астраханской области рассказал об успехах аграриев. По его словам, область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, а также ведет работу по возрождению рисоводства. Завершая встречу глава государства пожелал успехов Бабушкину. Также указал на то, что у действующего руководителя региона многие задачи решаются и «вполне удовлетворительно». «Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время», — резюмировал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил главу государства поддержать его выдвижение на новый срок. Российский лидер пожелал ему успехов на предстоящих выборах. «Прошу Вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор», — обратился Бабушкин к главе государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава Астраханской области напомнил, что-то время, пока он занимал должность губернатора была проведена большая работа, оценены риски, а также был сформирован план развития. Он указал на то, что часть вопросов удалось решить, а остальные — находятся в работе. По его словам, в регионе видят пути решения многих проблем и задач. Бабушкин должил Путину, что в регионе полностью закрыта проблема обманутых дольщиков, досрочно решен вопрос переселения граждан из ветхого жилья, создана и успешно развивается промышленная зона «Лотос». В том числе глава Астраханской области рассказал об успехах аграриев. По его словам, область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, а также ведет работу по возрождению рисоводства. Завершая встречу глава государства пожелал успехов Бабушкину. Также указал на то, что у действующего руководителя региона многие задачи решаются и «вполне удовлетворительно». «Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время», — резюмировал Путин.