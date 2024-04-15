Пермяки скупают земельные участки, несмотря на рост цены

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Клипарт, разное. Екатеринбург, огород, дача, частный дом, садовый участок, садовое товарищество, ст 40 лет октября
Купить землю для дачи можно за 300 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае с января по март 2024 года спрос на земельные участки вырос на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость сотки за год также увеличилась, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За первый квартал 2024 года цены на все форматы земли в Пермском крае, доступные для покупки на платформе, выросли на 10%. Спрос на покупку земли за год вырос на 4%», — сообщили в пресс-службе.

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что повышение спроса на участки связано с низкой процентной ставкой на сельскую ипотеку. Банки выдают ее под 3% годовых, что намного выгоднее, чем семейная ипотека на новостройки. Также интерес покупателей подогревает растущая стоимость квадратного метра на городское жилье.

Уточняется, что предложение за год наоборот сократилось на 12%. В среднем землю под садовый участок в регионе можно купить за 300 тысяч рублей, а под индивидуальное жилищное строительство — за 400 тысяч рублей.

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В Пермском крае с января по март 2024 года спрос на земельные участки вырос на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость сотки за год также увеличилась, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За первый квартал 2024 года цены на все форматы земли в Пермском крае, доступные для покупки на платформе, выросли на 10%. Спрос на покупку земли за год вырос на 4%», — сообщили в пресс-службе. Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что повышение спроса на участки связано с низкой процентной ставкой на сельскую ипотеку. Банки выдают ее под 3% годовых, что намного выгоднее, чем семейная ипотека на новостройки. Также интерес покупателей подогревает растущая стоимость квадратного метра на городское жилье. Уточняется, что предложение за год наоборот сократилось на 12%. В среднем землю под садовый участок в регионе можно купить за 300 тысяч рублей, а под индивидуальное жилищное строительство — за 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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