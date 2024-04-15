Жителей Пермского края включили в список террористов и экстремистов

Обновленный перечень террористов и экстремистов размещен на сайте Росфинмониторинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росфинмониторинг включил жителей Пермского края в перечень террористов и экстремистов. Обновленная информация представлена на сайте ведомства. Речь идет об уроженце города Соликамска Александре Коломове, а также уроженцах Перми Виталии Долганове и Иване Леготкине.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Коломов Александр Сергеевич, 14.11.1983 года рождения, Соликамск Пермского края. Долганов Виталий Андреевич, 07.06.1990 года рождения, Леготкин Иван Андреевич, 12.09.2004 года рождения (оба — Пермь)», — указано в перечне.

В отношении Долганова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Следствие считает его причастным к запрещенному в РФ движению АУЕ*. Об этом в паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» сообщает экс-член краевой Общественной наблюдательной комиссии Оксана Асауленко. По словам общественницы, Долганов водворен в пермский СИЗО-1.

О Леготкине ряд пабликов, а также telegram-каналов распространял информацию ранее. Сообщалось, что пермяк в соцсетях призывал к свержению действующей власти. Изначально сотрудниками полиции в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Однако вскоре комментарий молодого человека отправили на дополнительную лингвистическую экспертизу. После этого в отношении Леготкина завели дело по статье о пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ).

АУЕ* («Арестантский уклад един», признанное экстремистским и запрещено на территории РФ)