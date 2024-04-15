Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль у мужчины на глазу. Фото

Свердловские хирурги удалили у мужчины опухоль на глазу размером более 2 см

15 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Xелюстно-лицевые хирурги gровели сложнейшую операцию 40-летнему пациенту Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге челюстно-лицевые хирурги «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению опухоли нижнего века у 40-летнего пациента. Новообразование размером более двух сантиметров было полностью изъято, а функции и внешний вид века восстановлены благодаря реконструкции. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Это была базальноклеточная карцинома — опухоль, которая редко метастазирует, но может серьезно повредить окружающие ткани. Главная задача заключалась в максимальном ее удалении и сохранении функции века. Мы достигли хорошего результата с практически полной функциональной реабилитацией», — цитирует слова заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии «РЖД-Медицина» Марка Бухера ДИП. Подготовка к операции включала консультации с онкологами и дерматологами для точного определения объема удаляемых тканей. Пациент уже выписан из больницы и продолжает восстановление амбулаторно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге челюстно-лицевые хирурги «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению опухоли нижнего века у 40-летнего пациента. Новообразование размером более двух сантиметров было полностью изъято, а функции и внешний вид века восстановлены благодаря реконструкции. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Это была базальноклеточная карцинома — опухоль, которая редко метастазирует, но может серьезно повредить окружающие ткани. Главная задача заключалась в максимальном ее удалении и сохранении функции века. Мы достигли хорошего результата с практически полной функциональной реабилитацией», — цитирует слова заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии «РЖД-Медицина» Марка Бухера ДИП. Подготовка к операции включала консультации с онкологами и дерматологами для точного определения объема удаляемых тканей. Пациент уже выписан из больницы и продолжает восстановление амбулаторно.