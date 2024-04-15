Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль у мужчины на глазу. Фото

Свердловские хирурги удалили у мужчины опухоль на глазу размером более 2 см
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, медицинские ножницы, медицина, хирург, операционное отделение
Xелюстно-лицевые хирурги gровели сложнейшую операцию 40-летнему пациенту Фото:

В Екатеринбурге челюстно-лицевые хирурги «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению опухоли нижнего века у 40-летнего пациента. Новообразование размером более двух сантиметров было полностью изъято, а функции и внешний вид века восстановлены благодаря реконструкции. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Это была базальноклеточная карцинома — опухоль, которая редко метастазирует, но может серьезно повредить окружающие ткани. Главная задача заключалась в максимальном ее удалении и сохранении функции века. Мы достигли хорошего результата с практически полной функциональной реабилитацией», — цитирует слова заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии «РЖД-Медицина» Марка Бухера ДИП.

Подготовка к операции включала консультации с онкологами и дерматологами для точного определения объема удаляемых тканей. Пациент уже выписан из больницы и продолжает восстановление амбулаторно.

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В Екатеринбурге челюстно-лицевые хирурги «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению опухоли нижнего века у 40-летнего пациента. Новообразование размером более двух сантиметров было полностью изъято, а функции и внешний вид века восстановлены благодаря реконструкции. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Это была базальноклеточная карцинома — опухоль, которая редко метастазирует, но может серьезно повредить окружающие ткани. Главная задача заключалась в максимальном ее удалении и сохранении функции века. Мы достигли хорошего результата с практически полной функциональной реабилитацией», — цитирует слова заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии «РЖД-Медицина» Марка Бухера ДИП. Подготовка к операции включала консультации с онкологами и дерматологами для точного определения объема удаляемых тканей. Пациент уже выписан из больницы и продолжает восстановление амбулаторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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