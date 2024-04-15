Судебные приставы смогут стрелять по должникам на поражение

15 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

В случае ранения гражданина судебные приставы обязаны оказать ему первую помощь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Об этом говорится в соответствующем документе. «Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в документах. Они находятся в распоряжении RTVI. Отмечается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, также сотрудники обязаны проходить спецподготовку. Поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер судебных приставов. Кроме того, в течение суток нужно уведомить и близкого родственника гражданина в случаях телесных повреждений или смерти. Подобные нормы на данный момент действуют и для сотрудников полиции. Согласно законопроекту, приставы должны оказывать первую помощь, если человек пострадал. Также они должны принимать меры для предоставления медицинской помощи в самый короткий срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Об этом говорится в соответствующем документе. «Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в документах. Они находятся в распоряжении RTVI. Отмечается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, также сотрудники обязаны проходить спецподготовку. Поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер судебных приставов. Кроме того, в течение суток нужно уведомить и близкого родственника гражданина в случаях телесных повреждений или смерти. Подобные нормы на данный момент действуют и для сотрудников полиции. Согласно законопроекту, приставы должны оказывать первую помощь, если человек пострадал. Также они должны принимать меры для предоставления медицинской помощи в самый короткий срок.