Судебные приставы смогут стрелять по должникам на поражение

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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
В случае ранения гражданина судебные приставы обязаны оказать ему первую помощь Фото:

Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Об этом говорится в соответствующем документе.

«Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в документах. Они находятся в распоряжении RTVI. Отмечается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, также сотрудники обязаны проходить спецподготовку.

Поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер судебных приставов. Кроме того, в течение суток нужно уведомить и близкого родственника гражданина в случаях телесных повреждений или смерти. Подобные нормы на данный момент действуют и для сотрудников полиции.

Согласно законопроекту, приставы должны оказывать первую помощь, если человек пострадал. Также они должны принимать меры для предоставления медицинской помощи в самый короткий срок.

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Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Об этом говорится в соответствующем документе. «Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в документах. Они находятся в распоряжении RTVI. Отмечается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, также сотрудники обязаны проходить спецподготовку. Поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер судебных приставов. Кроме того, в течение суток нужно уведомить и близкого родственника гражданина в случаях телесных повреждений или смерти. Подобные нормы на данный момент действуют и для сотрудников полиции. Согласно законопроекту, приставы должны оказывать первую помощь, если человек пострадал. Также они должны принимать меры для предоставления медицинской помощи в самый короткий срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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