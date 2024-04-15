Полицейские избили мужчину в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

15 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции, избившие мужчину в Московской области, будут уволены со своих должностей Фото: Роман Наумов © URA.RU В Московской области в городском округе Шатура полицейские избили мужчину. За это против них было возбужденно уголовное дело, их также могут уволить с занимаемых должностей. Руководство подмосковного Главка МВД России назначило проверку по данному делу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила Петрова. Ее слова передает telegram-канал полиции Подмосковья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области в городском округе Шатура полицейские избили мужчину. За это против них было возбужденно уголовное дело, их также могут уволить с занимаемых должностей. Руководство подмосковного Главка МВД России назначило проверку по данному делу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила Петрова. Ее слова передает telegram-канал полиции Подмосковья.