Полицейские избили мужчину в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

В Московской области в городском округе Шатура полицейские избили мужчину. За это против них было возбужденно уголовное дело, их также могут уволить с занимаемых должностей. Руководство подмосковного Главка МВД России назначило проверку по данному делу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила Петрова. Ее слова передает
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