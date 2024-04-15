Полицейские избили мужчину в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция, омон
Сотрудники полиции, избившие мужчину в Московской области, будут уволены со своих должностей Фото:

В Московской области в городском округе Шатура полицейские избили мужчину. За это против них было возбужденно уголовное дело, их также могут уволить с занимаемых должностей. Руководство подмосковного Главка МВД России назначило проверку по данному делу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила Петрова. Ее слова передает telegram-канал полиции Подмосковья.

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В Московской области в городском округе Шатура полицейские избили мужчину. За это против них было возбужденно уголовное дело, их также могут уволить с занимаемых должностей. Руководство подмосковного Главка МВД России назначило проверку по данному делу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила Петрова. Ее слова передает telegram-канал полиции Подмосковья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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