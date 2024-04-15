«Страна»: Зеленский готовит замену главе МИДа Кулебе

Место Дмитрия Кулебы (на фото) может занять Андрей Сибига
Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе может грозить отставка. Это связано с перестановками в Офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Эти перестановки грозят будущей отставкой Кулебе», — сообщил telegram-канал «Политика страны». Там отметили, что его место может занять его заместитель Андрей Сибига.
Ранее бывший замминистра иностранных дел Николай Точицкий был назначен заместителем руководителя Офиса президента. Соответствующий указ Зеленского был опубликован на сайте Офиса. Тогда его место в МИДе занял уволенный с замглавы ОП Андрей Сибига.
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