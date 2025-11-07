Трамп отметил близость Орбана и Путина

Трамп признал понимание между Орбаном и Путиным Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп 7 ноября в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что тот хорошо знает и понимает российского лидера Владимира Путина. Информация об этом появилась после встречи глав государств.

Трамп подчеркнул значимость знаний и понимания Орбаном позиции российского лидера. «Он (Орбан) понимает Путина и очень хорошо его знает», — сказал президент США.