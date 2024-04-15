15 апреля 2024

Бастрыкин взялся за дело жителя ХМАО, умершего из-за медлительности врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, больница, больничная койка
Медики медлили с предоставлением югорчанину направления в больницу Фото:

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на врачей. Она считает, что из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу скончался ее отец.

«В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница города Пыть-Яха сообщает, что смерть ее отца наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего предоставления направления в больницу. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время окружными следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Жительница Пыть-Яха (ХМАО) пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на врачей. Она считает, что из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу скончался ее отец. «В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница города Пыть-Яха сообщает, что смерть ее отца наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего предоставления направления в больницу. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время окружными следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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