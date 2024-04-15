Бастрыкин взялся за дело жителя ХМАО, умершего из-за медлительности врачей

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на врачей. Она считает, что из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу скончался ее отец.
«В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница города Пыть-Яха сообщает, что смерть ее отца наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего предоставления направления в больницу. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время окружными следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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