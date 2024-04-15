Бастрыкин взялся за дело жителя ХМАО, умершего из-за медлительности врачей

16 апреля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Медики медлили с предоставлением югорчанину направления в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пыть-Яха (ХМАО) пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на врачей. Она считает, что из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу скончался ее отец. «В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница города Пыть-Яха сообщает, что смерть ее отца наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего предоставления направления в больницу. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время окружными следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на врачей. Она считает, что из-за ненадлежащего оказания медпомощи и позднего получения направления в больницу скончался ее отец. «В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница города Пыть-Яха сообщает, что смерть ее отца наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего предоставления направления в больницу. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время окружными следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.