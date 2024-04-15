15 апреля 2024

Бастрыкин объяснил популярность криминальных сериалов среди подростков

Бастрыкин: бандитские фильмы негативно влияют на подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильмы и сериалы про бандитов негативно влияют на подростков. Дети романтизируют криминальные истории, не осознавая последствий. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«На мой взгляд, фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков Например, подростки с экранов видят, что герои этих фильмов могут избирательно подходить к выбору жертв — у одних красть можно, у других — нет, одних убивать можно, других — нет. Подобное ведет к формированию ложных представлений о допустимом, романтизации в сознании подростков этих персонажей и совершаемых ими поступков», — передает слова Александра Бастрыкина «Комсомольская правда».

По мнению, главы СК существует вероятность, что подростки, насмотревшись криминальных сериалов, пойдут совершать те же действия, что и герои кинокартины. Бастрыкин считает, что подростки должны смотреть такие сериалы вместе со взрослыми, чтобы те объясняли детям к чему ведут криминальные поступки.

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Фильмы и сериалы про бандитов негативно влияют на подростков. Дети романтизируют криминальные истории, не осознавая последствий. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «На мой взгляд, фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков Например, подростки с экранов видят, что герои этих фильмов могут избирательно подходить к выбору жертв — у одних красть можно, у других — нет, одних убивать можно, других — нет. Подобное ведет к формированию ложных представлений о допустимом, романтизации в сознании подростков этих персонажей и совершаемых ими поступков», — передает слова Александра Бастрыкина «Комсомольская правда». По мнению, главы СК существует вероятность, что подростки, насмотревшись криминальных сериалов, пойдут совершать те же действия, что и герои кинокартины. Бастрыкин считает, что подростки должны смотреть такие сериалы вместе со взрослыми, чтобы те объясняли детям к чему ведут криминальные поступки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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