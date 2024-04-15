Пермяк отсудил 600 тысяч рублей за не сделанный вовремя автоприцеп

Пермяк хотел купить прицеп по индивидуальному заказу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми заказал в компании «Евромонтаж» изготовление прицепа к автомобилю и оплатил аванс. Но фирма не передала ему товар в срок. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил более 600 тысяч рублей, сказано в картотеке Орджоникидзевского суда Перми.

«Пермяк заключил договор с ООО „Евромонтаж“ на изготовление и поставку прицепа. Внес предоплату — 198 тысяч рублей. Поставщик обязался изготовить товар за 60 дней, но допустил шесть дней просрочки. Мужчина решил отказаться от товара и вернуть предоплату, но компания ему отказала. Тогда он обратился в суд с требованием вернуть 198 тысяч рублей, а также неустойку и проценты», — сказано в сообщении.

Компания несколько раз пыталась в одностороннем порядке изменить условия договора, а именно сроки поставки. Также «Евромонтаж» отказался предоставлять покупателю договор с точными сроками поставки и техническими характеристиками прицепа. Суд встал на сторону пермяка и обязал компанию выплатить ему 600,8 тысячи рублей, куда входит предоплата, неустойка, штраф и судебные расходы.