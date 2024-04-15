В Пермском крае создадут спортобъекты для соревнований международного уровня

Большое внимание уделят зимним видам спорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае планируют создать спортивные объекты для проведения международных соревнований. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин во время своего ежегодного послания.

«Поручаю министерству физической культуры и спорта Пермского края создать инфраструктуру для проведения международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам, биатлону, санному и горнолыжному спорту. Срок — до 2030 года», — сказал губернатор.

Он добавил, что за четыре года в крае было построено около 300 спортивных объектов. Среди них стадионы, бассейны, лыжные базы и ледовые катки.