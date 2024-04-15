15 апреля 2024

В Пермском крае создадут спортобъекты для соревнований международного уровня

© Служба новостей «URA.RU»
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Большое внимание уделят зимним видам спорта Фото:

В Пермском крае планируют создать спортивные объекты для проведения международных соревнований. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин во время своего ежегодного послания.

«Поручаю министерству физической культуры и спорта Пермского края создать инфраструктуру для проведения международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам, биатлону, санному и горнолыжному спорту. Срок — до 2030 года», — сказал губернатор.

Он добавил, что за четыре года в крае было построено около 300 спортивных объектов. Среди них стадионы, бассейны, лыжные базы и ледовые катки.

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В Пермском крае планируют создать спортивные объекты для проведения международных соревнований. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин во время своего ежегодного послания. «Поручаю министерству физической культуры и спорта Пермского края создать инфраструктуру для проведения международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам, биатлону, санному и горнолыжному спорту. Срок — до 2030 года», — сказал губернатор. Он добавил, что за четыре года в крае было построено около 300 спортивных объектов. Среди них стадионы, бассейны, лыжные базы и ледовые катки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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