В Пермском крае создадут спортобъекты для соревнований международного уровня

Большое внимание уделят зимним видам спорта
В Пермском крае планируют создать спортивные объекты для проведения международных соревнований. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин во время своего ежегодного послания.
«Поручаю министерству физической культуры и спорта Пермского края создать инфраструктуру для проведения международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам, биатлону, санному и горнолыжному спорту. Срок — до 2030 года», — сказал губернатор.
Он добавил, что за четыре года в крае было построено около 300 спортивных объектов. Среди них стадионы, бассейны, лыжные базы и ледовые катки.
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