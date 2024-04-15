Мигрантка получила срок за попытку сбыта 1,5 килограмма наркотиков в ХМАО

Мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств.
«Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении иностранной гражданки: она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети „Интернет“ в крупном размере. Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте.
Мигрантку задержала полиция, когда она пыталась сбыть наркотики на территории Югорска. У нее изъяли наркотические средства синтетического и растительного происхождения.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО раскрыла банду мигрантов, которые продавали наркотики через интернет-магазин. Они орудовали в Нижневартовске и Сургуте.
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