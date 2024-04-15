15 апреля 2024

Мигрантка получила срок за попытку сбыта 1,5 килограмма наркотиков в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил мигрантке шесть лет колонии за попытку сбыта наркотиков в ХМАО Фото:

Мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств.

«Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении иностранной гражданки: она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети „Интернет“ в крупном размере. Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте.

Мигрантку задержала полиция, когда она пыталась сбыть наркотики на территории Югорска. У нее изъяли наркотические средства синтетического и растительного происхождения.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО раскрыла банду мигрантов, которые продавали наркотики через интернет-магазин. Они орудовали в Нижневартовске и Сургуте.

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Мигрантка получила шесть лет колонии за попытку продажи наркотиков в Югорске (ХМАО). Полиция обнаружила у наркосбытчицы 1,5 килограмма наркотических средств. «Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении иностранной гражданки: она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети „Интернет“ в крупном размере. Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте. Мигрантку задержала полиция, когда она пыталась сбыть наркотики на территории Югорска. У нее изъяли наркотические средства синтетического и растительного происхождения. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО раскрыла банду мигрантов, которые продавали наркотики через интернет-магазин. Они орудовали в Нижневартовске и Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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