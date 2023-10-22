В ХМАО полиция выявила банду мигрантов, продававших наркотики через интернет

Банда наркоторговцев-мигрантов обвиняется в совершении 14 преступлений на территории ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Полиция ХМАО раскрыла банду мигрантов, которые продавали наркотики через интернет-магазин. Официальный сайт УМВД ХМАО сообщил, что они орудовали в Нижневартовске и Сургуте.

«Окончено предварительное следствие по двум уголовным делам в отношении пяти иностранных граждан, которые обвиняются в совершении 14 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах. Участники организованной группы через специально созданный интернет-магазин осуществляли распространение запрещенных веществ на территории Нижневартовска и Сургута», — указано в публикации ведомства.

Представители банды не общались между собой лично: все организационные вопросы решались через мессенджеры. Товар дилеры передавали через тайники. В ходе расследования полиция изъяла у задержанных порядка килограмма различных наркотических веществ.

Следственное управление завершило расследование по двум уголовным делам, связанных с деятельностью банды. Документы передали в Нижневартовский суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU исало, что в ХМАО полицейские отдали под суд банду, которая распространяла наркотики по всей России через интернет. В преступной группировке было семь от 19 до 52 лет.