22 октября 2023

В ХМАО полиция выявила банду мигрантов, продававших наркотики через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда наркоторговцев-мигрантов обвиняется в совершении 14 преступлений на территории ХМАО Фото:

Полиция ХМАО раскрыла банду мигрантов, которые продавали наркотики через интернет-магазин. Официальный сайт УМВД ХМАО сообщил, что они орудовали в Нижневартовске и Сургуте.

«Окончено предварительное следствие по двум уголовным делам в отношении пяти иностранных граждан, которые обвиняются в совершении 14 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах. Участники организованной группы через специально созданный интернет-магазин осуществляли распространение запрещенных веществ на территории Нижневартовска и Сургута», — указано в публикации ведомства.

Представители банды не общались между собой лично: все организационные вопросы решались через мессенджеры. Товар дилеры передавали через тайники. В ходе расследования полиция изъяла у задержанных порядка килограмма различных наркотических веществ.

Следственное управление завершило расследование по двум уголовным делам, связанных с деятельностью банды. Документы передали в Нижневартовский суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU исало, что в ХМАО полицейские отдали под суд банду, которая распространяла наркотики по всей России через интернет. В преступной группировке было семь от 19 до 52 лет.

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Полиция ХМАО раскрыла банду мигрантов, которые продавали наркотики через интернет-магазин. Официальный сайт УМВД ХМАО сообщил, что они орудовали в Нижневартовске и Сургуте. «Окончено предварительное следствие по двум уголовным делам в отношении пяти иностранных граждан, которые обвиняются в совершении 14 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах. Участники организованной группы через специально созданный интернет-магазин осуществляли распространение запрещенных веществ на территории Нижневартовска и Сургута», — указано в публикации ведомства. Представители банды не общались между собой лично: все организационные вопросы решались через мессенджеры. Товар дилеры передавали через тайники. В ходе расследования полиция изъяла у задержанных порядка килограмма различных наркотических веществ. Следственное управление завершило расследование по двум уголовным делам, связанных с деятельностью банды. Документы передали в Нижневартовский суд для рассмотрения. Ранее URA.RU исало, что в ХМАО полицейские отдали под суд банду, которая распространяла наркотики по всей России через интернет. В преступной группировке было семь от 19 до 52 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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