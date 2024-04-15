15 апреля 2024

В речпорт Сургута вернули пропавший монумент рыбака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, краны, обь, речной порт
В речпорт Сургута вернули монумент рыбака, который пропал в феврале Фото:

В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале. Памятник пришлось реконструировать, чтобы устранить повреждения покрытия, сообщила мэрия Сургута в своей группе в соцсети «Вконтакте».

«Фигуру рыбака из этнокультурного арт-объекта „Облас, Хант и щука“ вернули с реконструкции. Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», — говорится в сообщении.

Исчезновение монумента рыбака жители Сургута обнаружили в феврале. Тогда в администрации города URA.RU сообщили, что покрытие памятника подверглось разрушению. По этой причине его демонтировали и отправили на ремонт.

В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале
В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале
Фото:

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В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале. Памятник пришлось реконструировать, чтобы устранить повреждения покрытия, сообщила мэрия Сургута в своей группе в соцсети «Вконтакте». «Фигуру рыбака из этнокультурного арт-объекта „Облас, Хант и щука“ вернули с реконструкции. Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», — говорится в сообщении. Исчезновение монумента рыбака жители Сургута обнаружили в феврале. Тогда в администрации города URA.RU сообщили, что покрытие памятника подверглось разрушению. По этой причине его демонтировали и отправили на ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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