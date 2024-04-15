В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале. Памятник пришлось реконструировать, чтобы устранить повреждения покрытия, сообщила мэрия Сургута в своей группе в соцсети «Вконтакте».
«Фигуру рыбака из этнокультурного арт-объекта „Облас, Хант и щука“ вернули с реконструкции. Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», — говорится в сообщении.
Исчезновение монумента рыбака жители Сургута обнаружили в феврале. Тогда в администрации города URA.RU сообщили, что покрытие памятника подверглось разрушению. По этой причине его демонтировали и отправили на ремонт.
В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале
Фото: группа «Администрация Сургут» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/wall-172721673_50812?z=photo-172721673_457268198%2Falbum-172721673_00%2Frev)
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В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале. Памятник пришлось реконструировать, чтобы устранить повреждения покрытия, сообщила мэрия Сургута в своей группе в соцсети «Вконтакте». «Фигуру рыбака из этнокультурного арт-объекта „Облас, Хант и щука“ вернули с реконструкции. Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», — говорится в сообщении.
Исчезновение монумента рыбака жители Сургута обнаружили в феврале. Тогда в администрации города URA.RU сообщили, что покрытие памятника подверглось разрушению. По этой причине его демонтировали и отправили на ремонт.