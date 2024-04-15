В речпорт Сургута вернули пропавший монумент рыбака. Фото

16 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

В речпорт Сургута вернули монумент рыбака, который пропал в феврале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале. Памятник пришлось реконструировать, чтобы устранить повреждения покрытия, сообщила мэрия Сургута в своей группе в соцсети «Вконтакте». «Фигуру рыбака из этнокультурного арт-объекта „Облас, Хант и щука“ вернули с реконструкции. Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», — говорится в сообщении.



Исчезновение монумента рыбака жители Сургута обнаружили в феврале. Тогда в администрации города URA.RU сообщили, что покрытие памятника подверглось разрушению. По этой причине его демонтировали и отправили на ремонт. В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале Фото: группа «Администрация Сургут» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/wall-172721673_50812?z=photo-172721673_457268198%2Falbum-172721673_00%2Frev) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В речпорт Сургута (ХМАО) вернулся монумент рыбака, пропажу которого горожане заметили в феврале. Памятник пришлось реконструировать, чтобы устранить повреждения покрытия, сообщила мэрия Сургута в своей группе в соцсети «Вконтакте». «Фигуру рыбака из этнокультурного арт-объекта „Облас, Хант и щука“ вернули с реконструкции. Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», — говорится в сообщении. Исчезновение монумента рыбака жители Сургута обнаружили в феврале. Тогда в администрации города URA.RU сообщили, что покрытие памятника подверглось разрушению. По этой причине его демонтировали и отправили на ремонт.