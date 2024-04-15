Жители ЯНАО не хотят обращаться к депутатам Тюменской облдумы

Ямальцы подали наименьшее число обращений в Тюменскую облдуму

16 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Население ЯНАО показывает низкие результаты обращений в областную думу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В новом году население ЯНАО обратилось к своим избранникам в Тюменской областной думе всего 37 раз. Во властных структурах Ямала идут обсуждения результатов депутатской деятельности в первом квартале 2024 года. «Из ЯНАО в облдуму поступило менее 2% от общего числа обращений. Для сравнения население ХМАО обращалось в думу 242 раза, Тюмени — 1227 раз. Возможно, жители региона не стремятся просить у депутатов помощи, поскольку часть из них достаточно редко бывает в собственных избирательных округах», — рассказали собеседники URA.RU. По итогам прошлого года, депутаты областной думы от ЯНАО находились на последних позициях в рейтинге по обращению граждан. Ранее URA.RU сообщало, что вакантное место в Тюменской облдуме планирует занять экс-заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом году население ЯНАО обратилось к своим избранникам в Тюменской областной думе всего 37 раз. Во властных структурах Ямала идут обсуждения результатов депутатской деятельности в первом квартале 2024 года. «Из ЯНАО в облдуму поступило менее 2% от общего числа обращений. Для сравнения население ХМАО обращалось в думу 242 раза, Тюмени — 1227 раз. Возможно, жители региона не стремятся просить у депутатов помощи, поскольку часть из них достаточно редко бывает в собственных избирательных округах», — рассказали собеседники URA.RU. По итогам прошлого года, депутаты областной думы от ЯНАО находились на последних позициях в рейтинге по обращению граждан. Ранее URA.RU сообщало, что вакантное место в Тюменской облдуме планирует занять экс-заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.