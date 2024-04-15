15 апреля 2024

Жители ЯНАО не хотят обращаться к депутатам Тюменской облдумы

Ямальцы подали наименьшее число обращений в Тюменскую облдуму
© Служба новостей «URA.RU»
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Население ЯНАО показывает низкие результаты обращений в областную думу Фото:

В новом году население ЯНАО обратилось к своим избранникам в Тюменской областной думе всего 37 раз. Во властных структурах Ямала идут обсуждения результатов депутатской деятельности в первом квартале 2024 года.

«Из ЯНАО в облдуму поступило менее 2% от общего числа обращений. Для сравнения население ХМАО обращалось в думу 242 раза, Тюмени — 1227 раз. Возможно, жители региона не стремятся просить у депутатов помощи, поскольку часть из них достаточно редко бывает в собственных избирательных округах», — рассказали собеседники URA.RU.

По итогам прошлого года, депутаты областной думы от ЯНАО находились на последних позициях в рейтинге по обращению граждан. Ранее URA.RU сообщало, что вакантное место в Тюменской облдуме планирует занять экс-заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

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В новом году население ЯНАО обратилось к своим избранникам в Тюменской областной думе всего 37 раз. Во властных структурах Ямала идут обсуждения результатов депутатской деятельности в первом квартале 2024 года. «Из ЯНАО в облдуму поступило менее 2% от общего числа обращений. Для сравнения население ХМАО обращалось в думу 242 раза, Тюмени — 1227 раз. Возможно, жители региона не стремятся просить у депутатов помощи, поскольку часть из них достаточно редко бывает в собственных избирательных округах», — рассказали собеседники URA.RU. По итогам прошлого года, депутаты областной думы от ЯНАО находились на последних позициях в рейтинге по обращению граждан. Ранее URA.RU сообщало, что вакантное место в Тюменской облдуме планирует занять экс-заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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