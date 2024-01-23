Представители ЯНАО возглавили антирейтинг в Тюменской областной думе

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет. Курган, депутат, чиновник, дума, областная дума
За год к ямальским депутатам обращались всего 117 раз Фото:

К депутатам Тюменской областной думы, представляющим интересы ЯНАО, избиратели обращались гораздо реже, чем к их коллегам. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Северяне не хотят обращаться за помощью к депутатам, которых сами же и выбрали», — делится источник. По словам собеседника, по итогам 2023 года в Тюменскую областную думу поступило всего 177 обращений от жителей ЯНАО, что составляет лишь 2,3% от общего числа.

Количество обращений ХМАО почти в пять раз больше — 856 (11,1%). Абсолютным лидером в очередной раз стала Тюменская область: ее жители обратились к депутатам 4249 раза (55%).

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу областной думы. Там ответили, что не располагают подобной информацией.

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К депутатам Тюменской областной думы, представляющим интересы ЯНАО, избиратели обращались гораздо реже, чем к их коллегам. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Северяне не хотят обращаться за помощью к депутатам, которых сами же и выбрали», — делится источник. По словам собеседника, по итогам 2023 года в Тюменскую областную думу поступило всего 177 обращений от жителей ЯНАО, что составляет лишь 2,3% от общего числа. Количество обращений ХМАО почти в пять раз больше — 856 (11,1%). Абсолютным лидером в очередной раз стала Тюменская область: ее жители обратились к депутатам 4249 раза (55%). Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу областной думы. Там ответили, что не располагают подобной информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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