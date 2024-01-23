Представители ЯНАО возглавили антирейтинг в Тюменской областной думе

23 января 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

За год к ямальским депутатам обращались всего 117 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К депутатам Тюменской областной думы, представляющим интересы ЯНАО, избиратели обращались гораздо реже, чем к их коллегам. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Северяне не хотят обращаться за помощью к депутатам, которых сами же и выбрали», — делится источник. По словам собеседника, по итогам 2023 года в Тюменскую областную думу поступило всего 177 обращений от жителей ЯНАО, что составляет лишь 2,3% от общего числа. Количество обращений ХМАО почти в пять раз больше — 856 (11,1%). Абсолютным лидером в очередной раз стала Тюменская область: ее жители обратились к депутатам 4249 раза (55%). Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу областной думы. Там ответили, что не располагают подобной информацией.

К депутатам Тюменской областной думы, представляющим интересы ЯНАО, избиратели обращались гораздо реже, чем к их коллегам. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Северяне не хотят обращаться за помощью к депутатам, которых сами же и выбрали», — делится источник. По словам собеседника, по итогам 2023 года в Тюменскую областную думу поступило всего 177 обращений от жителей ЯНАО, что составляет лишь 2,3% от общего числа. Количество обращений ХМАО почти в пять раз больше — 856 (11,1%). Абсолютным лидером в очередной раз стала Тюменская область: ее жители обратились к депутатам 4249 раза (55%). Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу областной думы. Там ответили, что не располагают подобной информацией.