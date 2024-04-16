Песков: РФ не получала от Парижа приглашения на празднование высадки в Нормандии

Россия не получала от Франции приглашения на празднование высадки союзных войск в Нормандии и открытия второго фронта во время Второй Мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Не было приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения. Официально ничего не получали», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее европейские СМИ сообщили, что Франция намерена пригласить Россию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летню высадки союзников в Нормандии. Такой военный ход произошел уже после того, как Красная Армия пошла в контрнаступление, а в Третьем рейхе начались серьезные проблемы.
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