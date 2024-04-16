Песков: РФ не получала от Парижа приглашения на празднование высадки в Нормандии

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что Россию не приглашали во Францию для празднования высадки в Нормандии Фото:

Россия не получала от Франции приглашения на празднование высадки союзных войск в Нормандии и открытия второго фронта во время Второй Мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Не было приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения. Официально ничего не получали», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Франция намерена пригласить Россию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летню высадки союзников в Нормандии. Такой военный ход произошел уже после того, как Красная Армия пошла в контрнаступление, а в Третьем рейхе начались серьезные проблемы.

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Россия не получала от Франции приглашения на празднование высадки союзных войск в Нормандии и открытия второго фронта во время Второй Мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не было приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения. Официально ничего не получали», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее европейские СМИ сообщили, что Франция намерена пригласить Россию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летню высадки союзников в Нормандии. Такой военный ход произошел уже после того, как Красная Армия пошла в контрнаступление, а в Третьем рейхе начались серьезные проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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