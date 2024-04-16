Raiffeisen Bank поставил точку в том, останется ли в России

Банк все же решил покинуть РФ
Raiffeisen Bank International не останется в России. Об этом пресс-служба банка сообщила в ответ на запросы журналистов.
«Raiffeisen Bank International опровергла сообщения о планах остаться в России», — передает ТАСС. Информацию сообщили в пресс-службе банка.
Ранее иностранные СМИ сообщили, что банк продолжает набор сотрудников, несмотря на планы уйти из страны. Аналитики предположили, что это означает продолжение их деятельности в России.
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