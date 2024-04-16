Raiffeisen Bank поставил точку в том, останется ли в России

Raiffeisen Bank опроверг информацию о том, что останется в России
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Банк все же решил покинуть РФ Фото:

Raiffeisen Bank International не останется в России. Об этом пресс-служба банка сообщила в ответ на запросы журналистов.

«Raiffeisen Bank International опровергла сообщения о планах остаться в России», — передает ТАСС. Информацию сообщили в пресс-службе банка.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что банк продолжает набор сотрудников, несмотря на планы уйти из страны. Аналитики предположили, что это означает продолжение их деятельности в России.

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Raiffeisen Bank International не останется в России. Об этом пресс-служба банка сообщила в ответ на запросы журналистов. «Raiffeisen Bank International опровергла сообщения о планах остаться в России», — передает ТАСС. Информацию сообщили в пресс-службе банка. Ранее иностранные СМИ сообщили, что банк продолжает набор сотрудников, несмотря на планы уйти из страны. Аналитики предположили, что это означает продолжение их деятельности в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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