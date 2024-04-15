В ХМАО грузовой поезд сбил подростка

На железнодорожном переезде в Сургуте грузовой состав сбил подростка. Несовершеннолетнего доставили в больницу с сотрясением мозга.
«На переезде Сургут-Силинский города Сургут грузовым поездом допущен наезд на гражданина 2009 г. р. В результате столкновения потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
На месте работает полиция и сургутский транспортный прокурор. Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия. Ведомство проверит соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также положений законов о профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.
Ранее URA.RU писало, что поезд с сообщением «Нижневартовск-Волгоград» насмерть сбил человека под Саратовом. Погиб 50-летний житель Саратовской области.
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