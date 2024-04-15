15 апреля 2024

В ХМАО грузовой поезд сбил подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, цистерна, грузовой поезд, железнодорожный узел
Мальчик, которого сбил поезд под Сургутом, получил сотрясение мозга Фото:

На железнодорожном переезде в Сургуте грузовой состав сбил подростка. Несовершеннолетнего доставили в больницу с сотрясением мозга.

«На переезде Сургут-Силинский города Сургут грузовым поездом допущен наезд на гражданина 2009 г. р. В результате столкновения потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

На месте работает полиция и сургутский транспортный прокурор. Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия. Ведомство проверит соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также положений законов о профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее URA.RU писало, что поезд с сообщением «Нижневартовск-Волгоград» насмерть сбил человека под Саратовом. Погиб 50-летний житель Саратовской области.

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На железнодорожном переезде в Сургуте грузовой состав сбил подростка. Несовершеннолетнего доставили в больницу с сотрясением мозга. «На переезде Сургут-Силинский города Сургут грузовым поездом допущен наезд на гражданина 2009 г. р. В результате столкновения потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. На месте работает полиция и сургутский транспортный прокурор. Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия. Ведомство проверит соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также положений законов о профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Ранее URA.RU писало, что поезд с сообщением «Нижневартовск-Волгоград» насмерть сбил человека под Саратовом. Погиб 50-летний житель Саратовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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