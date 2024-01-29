Поезд «Нижневартовск-Волгоград» сбил насмерть человека под Саратовом

Поезд с сообщением «Нижневартовск-Волгоград» утром 30 января насмерть сбил человека под Саратовом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Приволжского МВД РФ на транспорте.
«По прибытию на место следственно-оперативной группой установлено, что на 6 км перегона Премыкание — Саратов-1 пассажирским поездом № 107 сообщением „Волгоград — Нижневартовск“ был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего установлена, им оказался 50-летний житель Саратовской области», — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что 27 января данный состав столкнулся с автокраном под Мегионом (ХМАО). В результате столкновения никто не пострадал. Повреждены автотранспорт и три вагона поезда.
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