29 января 2024

Поезд «Нижневартовск-Волгоград» сбил насмерть человека под Саратовом

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожный вокзал, жд вокзал, вагон, поезд, перрон
В результате ЧП погиб житель Саратовской области Фото:

Поезд с сообщением «Нижневартовск-Волгоград» утром 30 января насмерть сбил человека под Саратовом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Приволжского МВД РФ на транспорте.

«По прибытию на место следственно-оперативной группой установлено, что на 6 км перегона Премыкание — Саратов-1 пассажирским поездом № 107 сообщением „Волгоград — Нижневартовск“ был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего установлена, им оказался 50-летний житель Саратовской области», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что 27 января данный состав столкнулся с автокраном под Мегионом (ХМАО). В результате столкновения никто не пострадал. Повреждены автотранспорт и три вагона поезда.

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Поезд с сообщением «Нижневартовск-Волгоград» утром 30 января насмерть сбил человека под Саратовом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Приволжского МВД РФ на транспорте. «По прибытию на место следственно-оперативной группой установлено, что на 6 км перегона Премыкание — Саратов-1 пассажирским поездом № 107 сообщением „Волгоград — Нижневартовск“ был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего установлена, им оказался 50-летний житель Саратовской области», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что 27 января данный состав столкнулся с автокраном под Мегионом (ХМАО). В результате столкновения никто не пострадал. Повреждены автотранспорт и три вагона поезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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