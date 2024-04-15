15 апреля 2024

Сургут оказался лидером в ХМАО по отработке жалоб от жителей в соцсетях

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Сургут стал лидером в ХМАО по отработок жалоб от горожан в соцсетях Фото:

Сургут стал лидером в окружном рейтинге по работе с жалобами жителей в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«С этого года в округе новая система оценки мэрий по работе с населением в социальных сетях. За первые три месяца лучший результат показал Сургут, обойдя окружную столицу. Третье место у Нефтеюганска, четвертое у Нижневартовска. Конечно, награды за места в рейтинге не дают, но за низкий результат не похвалят», — сообщил собеседник.

За уточнением журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там подтвердили информацию о рейтинге. «Нет такого подхода, что у муниципалитетов соцсоревнование. Каждый ищет свои подходы и решения, оценку в итоге все равно дают жители, независимо от показателей в отчетах. Самая трудная задача у крупных городов Югры. Здесь изначально сложное управление и высокие требования к качеству результата», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийск возглавил список лучших городов России с суровым климатом по качеству городской среды. Кроме окружной столдицы в рейтинг вошли Сургут и Нижневартовск.

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Сургут стал лидером в окружном рейтинге по работе с жалобами жителей в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «С этого года в округе новая система оценки мэрий по работе с населением в социальных сетях. За первые три месяца лучший результат показал Сургут, обойдя окружную столицу. Третье место у Нефтеюганска, четвертое у Нижневартовска. Конечно, награды за места в рейтинге не дают, но за низкий результат не похвалят», — сообщил собеседник. За уточнением журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там подтвердили информацию о рейтинге. «Нет такого подхода, что у муниципалитетов соцсоревнование. Каждый ищет свои подходы и решения, оценку в итоге все равно дают жители, независимо от показателей в отчетах. Самая трудная задача у крупных городов Югры. Здесь изначально сложное управление и высокие требования к качеству результата», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийск возглавил список лучших городов России с суровым климатом по качеству городской среды. Кроме окружной столдицы в рейтинг вошли Сургут и Нижневартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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