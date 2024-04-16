Военный медик Михаил Торгашев закрыл собой от дрона ВСУ пятерых раненых военных

Военный медик Михаил Торгашев спас пятерых человек ценой собственной жизни. Торгашев прикрыл раненых медиков и штурмовиков во время удара беспилотника. О подвиге медика рассказал военкор Александр Коц. Он уточнил, что у героя остались дети.
«Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя», — рассказал военкор Коц. Свой рассказ он опубликовал в издании «Комсомольская правда».
Коц уточнил, что это произошло во время эвакуации из Бердычей еще 5 апреля. Беспилотники ВСУ атаковали прямо время эвакуации.
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