16 апреля 2024

В Совете Европы сделали шаг в сторону передачи российских активов на нужды Украины

В Совете Европы поддержали резолюцию по передаче российских активов Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
В ПАСЕ единогласно проголосовали за передачу российских активов Украине Фото:

По результатам голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о передаче замороженных активов России на восстановление Украины проголосовали все 134 делегата. Средства должны пойти в специальный фонд.

«ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины», — следует из трансляции заседания. Отмечается, что за резолюцию проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании.

Согласно уставу ПАСЕ, ее резолюции не обладают юридической обязательностью. Предложенное решение заключается в передаче замороженных российских активов в специальный фонд Совета Европы с целью реконструкции Украины, сказано на заседании.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля сообщил о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. Согласованная процедура передачи должна быть представлена на саммите G7.

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По результатам голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о передаче замороженных активов России на восстановление Украины проголосовали все 134 делегата. Средства должны пойти в специальный фонд. «ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины», — следует из трансляции заседания. Отмечается, что за резолюцию проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании. Согласно уставу ПАСЕ, ее резолюции не обладают юридической обязательностью. Предложенное решение заключается в передаче замороженных российских активов в специальный фонд Совета Европы с целью реконструкции Украины, сказано на заседании. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля сообщил о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. Согласованная процедура передачи должна быть представлена на саммите G7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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