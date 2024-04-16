В Совете Европы сделали шаг в сторону передачи российских активов на нужды Украины

В Совете Европы поддержали резолюцию по передаче российских активов Украине

16 апреля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

В ПАСЕ единогласно проголосовали за передачу российских активов Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU По результатам голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о передаче замороженных активов России на восстановление Украины проголосовали все 134 делегата. Средства должны пойти в специальный фонд. «ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины», — следует из трансляции заседания . Отмечается, что за резолюцию проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании. Согласно уставу ПАСЕ, ее резолюции не обладают юридической обязательностью. Предложенное решение заключается в передаче замороженных российских активов в специальный фонд Совета Европы с целью реконструкции Украины, сказано на заседании. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля сообщил о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. Согласованная процедура передачи должна быть представлена на саммите G7. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По результатам голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о передаче замороженных активов России на восстановление Украины проголосовали все 134 делегата. Средства должны пойти в специальный фонд. «ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины», — следует из трансляции заседания. Отмечается, что за резолюцию проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании. Согласно уставу ПАСЕ, ее резолюции не обладают юридической обязательностью. Предложенное решение заключается в передаче замороженных российских активов в специальный фонд Совета Европы с целью реконструкции Украины, сказано на заседании. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля сообщил о прогрессе в обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. Согласованная процедура передачи должна быть представлена на саммите G7.