Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на артемовском направлении

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Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, военные, снайпер, оптика, патрон, прицел, снайперская винтовка, соревнования по стрельбе
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ ликвидировали опытного снайпера ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении, в результате которой были ликвидированы снайперы ВСУ и захвачены в плен четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операция была спланирована на основе информации, полученной от разведки о действиях снайпера ВСУ в указанном районе.

На пятые сутки наблюдатель обнаружил снайперскую пару ВСУ и их группу прикрытия. В Минобороны подчеркнули, что в результате последующей снайперской дуэли был уничтожен опытный украинский снайпер и семь человек группы его прикрытия. Когда ВСУ попытались эвакуировать своих военных, на них была устроена засада, и вся группа эвакуации была взята в плен.

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Снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении, в результате которой были ликвидированы снайперы ВСУ и захвачены в плен четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операция была спланирована на основе информации, полученной от разведки о действиях снайпера ВСУ в указанном районе. На пятые сутки наблюдатель обнаружил снайперскую пару ВСУ и их группу прикрытия. В Минобороны подчеркнули, что в результате последующей снайперской дуэли был уничтожен опытный украинский снайпер и семь человек группы его прикрытия. Когда ВСУ попытались эвакуировать своих военных, на них была устроена засада, и вся группа эвакуации была взята в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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