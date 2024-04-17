Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на артемовском направлении

17 апреля 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ ликвидировали опытного снайпера ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении, в результате которой были ликвидированы снайперы ВСУ и захвачены в плен четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операция была спланирована на основе информации, полученной от разведки о действиях снайпера ВСУ в указанном районе. На пятые сутки наблюдатель обнаружил снайперскую пару ВСУ и их группу прикрытия. В Минобороны подчеркнули, что в результате последующей снайперской дуэли был уничтожен опытный украинский снайпер и семь человек группы его прикрытия. Когда ВСУ попытались эвакуировать своих военных, на них была устроена засада, и вся группа эвакуации была взята в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении, в результате которой были ликвидированы снайперы ВСУ и захвачены в плен четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операция была спланирована на основе информации, полученной от разведки о действиях снайпера ВСУ в указанном районе. На пятые сутки наблюдатель обнаружил снайперскую пару ВСУ и их группу прикрытия. В Минобороны подчеркнули, что в результате последующей снайперской дуэли был уничтожен опытный украинский снайпер и семь человек группы его прикрытия. Когда ВСУ попытались эвакуировать своих военных, на них была устроена засада, и вся группа эвакуации была взята в плен.