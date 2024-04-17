Совбез ООН проголосует по поводу принятия Палестины в организацию

Совет Безопасности ООН планирует провести голосование по вопросу о членстве Палестины в Организации Объединенных Наций 18 апреля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на несколько дипломатических источников.
«Совет Безопасности ООН проголосует в четверг по заявлению палестинцев стать полноправным государством-членом ООН», — заявили дипломатические источники. Слова передает
Голосование в Совете Безопасности станет значимым событием в контексте длительного палестино-израильского конфликта. Отмечается, что по решению ООН в 1947 году, при активной поддержке СССР, предполагалось создание двух государств — Израиля и Палестины, однако на практике было учреждено только государство Израиль.
7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего Армия обороны страны (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи». Затем она перешла в полноценную войну. ХАМАС отвергло все пункты предложения об обмене заложников, передает RT.
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